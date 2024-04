Irruzione fredda in arrivo dalla Scandinavia, temporali anche a Napoli: da quando

Dopo il caldo quasi estivo di questi ultimi giorni, stando alle previsioni meteo, è in arrivo un’irruzione fredda proveniente dalla Scandinavia che farà precipitare i termometri anche a Napoli e in tutta la Campania.

Meteo Napoli e Campania, irruzione fredda dalla Scandinavia

Valori superiori alla media stagionale hanno caratterizzato quest’ultimo weekend di aprile. Un vero e proprio assaggio d’estate che, però, stando alle stime de Il Meteo, sembra avere le ore contate. Il panorama meteorologico italiano, infatti, cambierà radicalmente su molte Regioni a causa di un fronte freddo proveniente dalla Scandinavia che provocherà piogge, temporali, grandine e persino il ritorno della neve fino a bassa quota.

Già da domani, martedì 16 aprile, si verificheranno i primi temporali dal Nordest alle Regioni adriatiche. Le precipitazioni colpiranno anche il Sud, in particolare Sicilia, Calabria e Puglia. La situazione non migliorerà nemmeno il giorno successivo, mercoledì 17 aprile, quando il maltempo inizierà ad estendersi in tutto il Centro-Sud, con temperature via via più basse un po’ ovunque.

Sarà a partire da giovedì 18 aprile che i venti freddi si faranno ancora più intensi, alimentando un vortice ciclonico che si sposterà sempre più verso Sud, con temporali che interesseranno Centro-Nord e Meridione anche per la giornata di venerdì 19 aprile. Anche il weekend trascorrerà all’insegna dell’instabilità e di un contesto decisamente più fresco.

“Tornano piogge, venti forti e un calo piuttosto repentino delle temperature, dopo alcuni giorni dominati da un tempo ampiamente soleggiato e davvero caldo per la stagione in cui ci troviamo. Anche le temperature subiranno uno scossone, tanto che potrebbero portarsi fin sotto le medie climatiche di riferimento. La differenza potrebbe risultare ancor più marcata considerando che arriveremo da un periodo più simile all’inizio dell’estate che al mese di aprile” – ha sottolineato il meteorologo Antonio Sanò, fondatore de Il Meteo.

“Il crollo termico interesserà soprattutto le regioni di Nordest e gran parte del Centro-Sud. Su queste zone, entro giovedì 18, i termometri potranno crollare anche di 14/15 gradi rispetto a questi ultimi giorni“ – ha concluso.