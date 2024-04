Pizzo al Castello delle Cerimonie, indagato Sabatino Polese: il fratello del “boss” defunto

C’è anche Sabatino Polese, fratello del defunto Antonio (meglio conosciuto come Boss del celebre Castello delle Cerimonie), tra le persone iscritte questa mattina nel registro degli indagati dalla Direzione distrettuale Antimafia di Napoli, nell’ambito dell’ultima operazione condotta che ha consentito agli agenti di risalire ad un nuovo clan criminale operante tra Castellammare, Pompei e Sant’Antonio Abate.

Castello delle Cerimonie, indagato Sabatino Polese

Polese, il 75enne fratello del “boss”, anche lui volto noto della trasmissione di Real Time Il Castello delle Cerimonie, è attualmente indagato per favoreggiamento aggravato dal metodo mafioso. L’indagato, che non figura nella società del Grand Hotel La Sonrisa, secondo quanto anticipato da Open, avrebbe aiutato la famiglia a capo dell’organizzazione camorristica in questione, informandola delle indagini in corso.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, avrebbe incontrato uno degli esponenti del clan per metterlo al corrente dell’avvio delle indagini all’interno della struttura ricettiva, a seguito della confisca, con tanto di filmati alla mano, recuperati dagli agenti grazie alle telecamere di videosorveglianza installate all’interno dei locali. Pare che in uno di questi video si scorgesse proprio l’uomo del clan mentre ritirava una tangente di 5 mila euro, il cosiddetto pizzo. Polese è stato sottoposto ad obbligo di presentazione dinanzi alla Polizia Giudiziaria.

Intanto il futuro de La Sonrisa resta ancora incerto. La struttura, a seguito della sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, passerà, infatti, nelle mani del Comune di Sant’Antonio Abate, divenendone parte del patrimonio immobiliare territoriale. Il tutto a seguito di una vicenda giudiziaria che ha coinvolto la struttura nel 2011 quando la magistratura avviò le indagini su una serie di abusi edilizi che, a partire dagli anni ’80, avrebbero interessato tutta l’area, di oltre 40 mila metri quadri.