Mutti assume in Campania, si cercano lavoratori anche senza esperienza: come candidarsi

Mutti, la celebre azienda specializzata nelle conserve alimentari, offre nuove opportunità di lavoro in Campania: si ricercano, infatti, nuovi dipendenti per lo stabilimento di Oliveto Citra, in provincia di Salerno, da impiegare nella campagna stagionale della trasformazione del pomodoro.

Mutti assume in Campania: le offerte di lavoro

Anche quest’anno Mutti lancia la campagna di trasformazione del pomodoro unitamente a quella della ricerca di personale per implementare il proprio organico. I nuovi assunti saranno impiegati nella lavorazione del pomodoro fresco ed andranno a svolgere diverse funzioni in tal senso.

Al personale potranno essere affidate diverse mansioni rientranti nel processo di lavorazione e trasformazione del pomodoro, come quelle di addetti al controllo di qualità, analisti materia prima, operatori di produzione, conduttori di impianti o operatori logistici.

Tre i requisiti indispensabili per candidarsi all’offerta di lavoro: aver raggiunto la maggiore età, essere disponibili al lavoro su turni (anche notturni) e nei giorni festivi, essere automuniti. I candidati selezionati saranno assunti con contratto a tempo determinato stagionale (CCNL Industria Alimentare). Le durate dei contratti possono variare in base alle esigenze produttive. La disponibilità richiesta è indicativamente dal primo luglio al 30 settembre 2024. La sede di lavoro è la Fiordagosto Srl, in via Zona Industriale ad Oliveto Citra (Salerno).

Per candidarsi basta semplicemente collegarsi all’apposita sezione Lavora con noi del sito ufficiale di Mutti e selezionare l’opportunità di proprio interesse. Cliccando su “invia CV” si aprirà la sezione dedicata da compilare con i propri dati anagrafici, le esperienze scolastiche e professionali. Infine sarà possibile allegare il curriculum vitae, una foto e una lettera di presentazione. Sarà, poi, cura dei recruiters mettersi in contatto con i soggetti ritenuti più idonei a prendere parte alla campagna di trasformazione del pomodoro 2024. L’azienda ha avviato le assunzioni, non solo stagionali, anche in altre sedi d’Italia.