Dramma nel Napoletano, malore mentre mangia al ristorante: Jonathan è morto a 27 anni

Una vera e propria tragedia si è consumata nella serata di ieri in un ristorante di Atripalda, in provincia di Avellino, dove Jonathan Napolitano, un ragazzo di Mugnano del Cardinale (Napoli), è morto a soli 27 anni a seguito di un malore.

Malore al ristorante: Jonathan di Mugnano morto a 27 anni

Jonathan era a cena all’interno del locale quando si sarebbe sentito male improvvisamente. Secondo le prime indiscrezioni fornite da Il Mattino il ragazzo sarebbe stato stroncato da un infarto che non gli avrebbe lasciato scampo, nonostante i tentativi di rianimarlo messi in atto dai medici dell’ospedale Moscati, dove è stato trasferito d’urgenza.

Al momento non si conoscono le reali cause del decesso, per questo motivo è stata aperta un’inchiesta che ricostruirà l’accaduto chiarendone le dinamiche. Il giovane, stando a quanto emerso, avrebbe vissuto una vita difficile, rimanendo orfano di entrambi i genitori, nonostante la sua giovane età.

“Oggi per Mugnano è un giorno triste, un giorno di silenzio, un giorno di lutto. Mugnano perde un figlio, un giovane pieno di vita. Nonostante il dolore che ha dovuto sopportare fin da bambino non ha mai perso il sorriso. Educato e di animo buono. Profondamente dispiaciuti per questa prematura perdita ci uniamo all’immenso dolore della famiglia e ci stringiamo in un abbraccio al fratello Antony. Che la terra ti sia lieve caro Jonathan, adesso apri le ali e vola tra le braccia della tua mamma e del tuo papà“ – si legge nel post di cordoglio diffuso da Nuova Alleanza.

“Svegliarsi e sapere questa notizia ha gelato i nostri cuori. Ti porteremo sempre nel cuore per la bella persona che eri. Un altro angelo volato via troppo presto” – è un altra dedica diffusa sui social. “Quando accadono tragedia del genere le nostre comunità si stringono come a diventarne una sola. Jonathan era un ragazzo buono e sincero, un lavoratore. Provato tanto dalla vita ma sempre garbato con tutti. Riposa in pace” – scrive un altro utente.