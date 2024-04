Paradiso napoletano, la scala dello Schiacchetiello è pronta: sarà illuminata anche di notte

Super colorata, la scala dello Schiacchetiello, l’insenatura paradisiaca di Bacoli, è stata completamente restaurata e ben presto sarà ufficialmente inaugurata, consentendo un accesso più agevole ad una delle più belle spiagge della provincia di Napoli. A renderlo noto è il sindaco Josi Gerardo Della Ragione.

Bacoli, scala e luci allo Schiacchetiello: paradiso di Napoli

“‘Nu muorzo ‘e paradiso”: è così che qualcuno definisce l’incantevole tratto di costa tra gli scogli tufacei e l’isola di Punta Pennata. Non una vera e propria spiaggia ma un posto caratterizzato da una meravigliosa scogliera circondata da un mare cristallino. Da ora, prima di giungere in questa oasi di relax, i visitatori potranno godere di un percorso dal panorama mozzafiato, percorrendo una caratteristica scalinata che riprende i colori del cielo, del mare e del sole.

Una suggestiva passeggiata percorribile anche di sera grazie all’installazione di apposite luci per ammirare questo incantevole scenario dal tramonto a notte inoltrata. Un ulteriore passo in avanti annunciato dal primo cittadino di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, attraverso i social.

“Schiacchetiello. Via i pannelli. Adesso si torna a vedere il mare. E sarà illuminato, anche di notte. Abbiamo iniziato i lavori per la pubblica illuminazione. Qui non c’era mai stata. Allestiamo nuovi pali e segnapassi, porteremo la luce, lì dove è stato sempre buio. Così sarà più sicura da percorrere e più bella con nuovi scalini colorati” – queste le sue parole.

“La inaugureremo a breve, insieme a tutta la comunità. Consegneremo al popolo di Pennata, di Bacoli e di quanti amano la nostra terra, una scalinata finalmente in sicurezza. Un gioiello del nostro territorio che splende. Ringrazio il vicesindaco Marianna Illiano per questo nuovo progetto di rigenerazione urbana. Ringrazio quanti stanno facendo la propria parte per proteggere questo luogo. Ed il meglio deve ancora venire. Un passo alla volta” – ha concluso.