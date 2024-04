Caos Vesuviana, troppi ritardi: un uomo per protesta si siede sui binari davanti al treno

Un’altra mattinata di caos per gli utenti della Circumvesuviana che si sono ritrovati a fare i conti questa mattina con gravi ritardi e soppressioni di treni sulla tratta da Castellammare di Stabia a Sorrento: una situazione esasperante che avrebbe spinto un uomo a posizionarsi sui binari, davanti al treno, in segno di protesta per i disservizi dell’EAV.

Uomo sui binari davanti al treno della Circumvesuviana

“Stamattina, il caos generato dai fortissimi ritardi e dai treni in avaria ha portato attimi di forte frustrazione tra i viaggiatori. Uno di essi, in segno di protesta, si è seduto sui binari dinanzi al treno“ – si legge nella nota diffusa dalla pagina Facebook Circumvesuviana. Guida alle soppressioni e ai misteri irrisolti.

Seduto sui binari, proprio davanti al treno fermo, l’uomo rischierebbe adesso una denuncia per interruzione di pubblico servizio. Sulla banchina, intanto, gli altri passeggeri hanno assistito alla scena, anche loro palesemente indignati. Dopo un ritardo di circa mezz’ora, infatti, avrebbero dovuto fermarsi in stazione per un convoglio in avaria.

Soltanto pochi mesi fa era stato il presidente dell’EAV, Umberto de Gregorio a scusarsi personalmente con l’utenza per i disagi riscontrati a causa di una sorta di protesta del personale. Situazione che si sta cercando di risolvere con una massiccia campagna occupazionale: la scorsa settimana sono entrati in servizio gli ultimi 10 operai in graduatoria del concorso del 2018 e nei prossimi anni sono previste circa 398 ulteriori assunzioni.