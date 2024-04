“Abbiamo creato tanto ma abbiamo anche concesso tanto”, ha detto Unai Emery dopo il successo per 2-1 dell’Aston Villa in casa contro il Lille. “Al ritorno dovremo fare meglio perché ci hanno messo in difficoltà più di quanto volessimo”. Forse è un eufemismo dopo la battaglia a Birmingham, in cui l’equilibrio ha oscillato tra due formazioni di pari livello.

Lilla-Aston Villa, UEFA Europa Conference League: le ultime dai campi e dove vedere la partita in streaming

L’Aston Villa deve ringraziare Emiliano Martínez se il Lille ha segnato un solo gol. I francesi sono imbattuti in casa da 15 partite e hanno il vantaggio di un fine settimana di riposo, ma dovranno trovare il modo di arginare Ollie Watkins, autore di 25 gol in stagione.

RISULTATO ANDATA: Aston Villa-Lilla 2-1

Aston Villa

Ultimi risultati: VVPSVP (tutte le competizioni, dalla più recente)

Risultato più recente: Arsenal – Aston Villa 0-2, 14/04, Premier League

LOSC Lille

Ultimi risultati: SVVPPP

Risultato più recente: Aston Villa – LOSC Lille 2-1, 11/04, andata quarti di finale