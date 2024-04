Italo assume a Napoli, basta il diploma: posizioni aperte, requisiti e come candidarsi

Nuove opportunità di lavoro in Italo, la nota compagnia di trasporti ferroviari ad alta velocità che assume nuovi dipendenti a Napoli e in diverse città d’Italia. Nello specifico, per la sede partenopea, si ricercano hostess e steward di bordo.

Lavoro, Italo assume a Napoli: posizioni e come candidarsi

L’annuncio è stato diffuso sul sito ufficiale dell’azienda. La ricerca è rivolta ad aspiranti steward o hostess di bordo da impiegare nelle stazioni Napoli, Roma, Milano e Venezia. Nel corso della candidatura è possibile scegliere la propria sede di preferenza tra quelle proposte.

Hostess e steward di bordo hanno il compito di accogliere i passeggeri in stazione garantendo i servizi di bordo e consentendo loro di viaggiare nel pieno del comfort. Gli elementi distintivi del personale di bordo di Italo sono “la professionalità, l’empatia e l’attenzione al servizio”.

Le mansioni richieste sono: la gestione del servizio di catering a bordo treno; il riordino degli ambienti; l’assistenza al cliente instaurando un rapporto di fiducia e fornendo tutte le informazioni necessarie; le attività di supporto al Train Manager nelle attività operative. Il tutto rappresentando nello stile e nei comportamenti il brand e i valori di Italo.

Tra i requisiti necessari per ricoprire il ruolo di hostess o steward spiccano il possesso di un diploma o una laurea, un’ottima conoscenza della lingua inglese (livello B2), una pregressa esperienza a contatto con il cliente. Gli altri aspetti preferenziali che saranno valutati sono l’esperienza lavorativa nel settore del turismo, del trasporto o dei servizi alla persona di almeno 2 anni, oltre alle eventuali esperienze all’estero. Si richiede, inoltre, disponibilità a lavorare su turni e nei giorni festivi.

Per candidarsi basta collegarsi all‘apposita sezione del sito di Italo e compilare i campi richiesti con dati anagrafici e professionali. Sarà, poi, cura dei recruiters contattare i candidati in linea con le competenze richieste per avviare il secondo step di selezione. Quest’ultimo prevede una video-intervista in inglese o un test per verificare la conoscenza della lingua. Si passa, poi, al colloquio in presenza e, infine, al periodo di formazione.