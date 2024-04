Ha fatto il giro del web l’insolita vicenda di un uomo residente a Osimo, in provincia di Ancona, che si è visto recapitare svariate multe da Napoli che tuttavia nulla avevano a che fare con la sua auto. La segnalazione è giunta al Comune di Napoli che ha provveduto ad annullare i verbali, indirizzandoli al reale proprietario della vettura.

Riceve 51 multe da Napoli ma non è mai stato in città

“Mi sono visto recapitare a casa tantissime multe, nel giro di due anni e mezzo circa, per aver varcato la ZTL di Napoli. Il problema è che la macchina non è mia e che, tra l’altro, io a Napoli non ci sono mai stato“ – ha rivelato l’uomo a Il Resto del Carlino raccontando di aver ricevuto ben 51 contravvenzioni pur non essendo mai stato in città.

Pare che le infrazioni siano state commesse da un’auto identica alla sua che differirebbe per una sola lettera nella targa e che periodicamente varcherebbe la zona a traffico limitato di via Mezzocannone. L’errore è riconducibile al sistema automatico di lettura delle targhe che ha indotto in errore gli operatori di volta in volta chiamati ad accertare l’infrazione.

Di conseguenza, come fa sapere ad oggi l’amministrazione comunale, i 51 verbali per l’accesso non consentito alla Ztl attraverso il varco di via Mezzocannone sono stati recapitati alla persona sbagliata. Per questo motivo, accertata la causa, la Polizia locale ha provveduto ad annullare i verbali e ad inserire la targa del veicolo, che non è mai transitato per quella strada, nella White List per evitare che possa ripetersi l’errore in futuro. Nel frattempo le contravvenzioni sono state indirizzate al proprietario della vettura che ha realmente commesso le ripetute infrazioni, notificate in precedenza all’automobilista sbagliato.