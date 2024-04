Meraviglia a Posillipo, riapre l’oasi delle Monache: tra le spiagge libere più belle di Napoli

In vista della stagione estiva, Napoli torna a restituire ai cittadini una delle spiagge libere più belle dell’intero territorio: si tratta del Lido delle Monache, a Posillipo, che torna ad essere fruibile dopo la chiusura determinata dall’Asl, legata alla vicenda di un esercizio privato del posto.

Riapre l’oasi delle Monache: tra le spiagge più belle di Napoli

Cittadini, visitatori e turisti anche quest’anno potranno trascorrere giornate di relax all’insegna della meraviglia in uno degli scorci più suggestivi della città partenopea. A due passi dal celebre Palazzo Donn’Anna, la spiaggia delle Monache, dopo un periodo di chiusura, è stata finalmente riaperta, accogliendo nuovamente i bagnanti. A renderlo noto è il deputato Francesco Emilio Borrelli.

“La spiaggia delle Monache riapre finalmente dopo lo stop determinato dall’Asl in seguito ad una vicenda relativa alla chiusura di un esercizio privato che dava accesso all’arenile. Avevamo ufficialmente offerto la disponibilità come Europa Verde ad assumerci noi la responsabilità di riaprirla tramite i consiglieri della prima municipalità Gianni Caselli e Lorenzo Pascucci” – ha spiegato Borrelli.

“Superata questa difficoltà è stato possibile restituire a cittadini e turisti una delle poche spiagge libere di Napoli. Nel corso del sopralluogo effettuato abbiamo però trovato un’amara sorpresa. La parte della spiaggia, antistante ad una abitazione privata, è stata trasformata in una barriera di erbacce alte con l’evidente scopo di tenere lontani i bagnanti. Il tutto è stato realizzato in modo truffaldino e abusivo”.

“Strana la coincidenza per cui si tratta della stessa porzione che lo scorso anno fu delimitata, sempre da ignoti, con una serie di canoe che provvedemmo a far rimuovere. Chiediamo che questa improvvisata barriera venga immediatamente rimossa per restituire ai cittadini la spiaggia che loro spetta e continueremo a vigilare contro chi, con arroganza e vigliaccheria, prova continuamente ad appropriarsi del suolo pubblico. Un’arroganza insopportabile che, di certo, non ci farà fare nessun passo indietro nelle conquiste fatte con anni di battaglie” – ha concluso.