Sciopero a Napoli, si ferma la circumvesuviana: quando e corse garantite

L’EAV ha annunciato un nuovo sciopero dei trasporti previsto per la giornata di venerdì 26 aprile 2024 con possibili disagi per i passeggeri della circumvesuviana, della linea metro Piscinola-Napoli, delle linee suburbane e flegree ma non mancheranno le corse garantite.

Napoli, sciopero EAV metro e circumvesuviana: corse garantite

L’azione di sciopero è stata proclamata dalla O.S CONF.A.I.L. avente ad oggetto “il futuro del T.P.P, per i C.C.N.L. di categoria sempre più svantaggiosi per le maestranze e per la sicurezza sul lavoro”. Lo sciopero avrà una durata di 4 ore, dalle 18 alle 22. Durante questo arco temporale l’effettuazione delle corse è subordinata al numero di lavoratori aderenti allo sciopero.

Sciopero circumvesuviana: le corse garantite

ULTIME PARTENZE GARANTITE PRIMA DELLO SCIOPERO

da Napoli per

Sorrento 17:40

Sarno 17:46

Baiano 17:48

Poggiomarino 17:50

Torre Annunziata 17:57

Torre Ann.ta via C.D. 16:55

per Napoli da

Sorrento 17:50

Sarno 17:26

Baiano 17:24

Poggiomarino 17:54

San Giorgio via C.D. 17:40

PRIME PARTENZE GARANTITE DOPO LO SCIOPERO

da Napoli per Sorrento 22:11

da Sorrento per Napoli 22:02

Sciopero metro: corse garantite

ULTIME PARTENZE GARANTITE PRIMA DELLO SCIOPERO

da Aversa per Piscinola 19:30

da Piscinola per Aversa 19:45.

Sciopero linee flegree: corse garantite

ULTIME PARTENZE GARANTITE PRIMA DELLO SCIOPERO

da Montesanto per Torregaveta ore 17:41

da Torregaveta per Montesanto ore 17:54

da Montesanto per Licola ore 17:36

da Licola per Montesanto ore 17:56

PRIME PARTENZE DOPO LO SCIOPERO

da Licola per Montesanto ore 22:07

da Montesanto per Fuorigrotta ore 22:01

da Montesanto per Fuorigrotta ore 22:21

da Montesanto per Fuorigrotta ore 22:41

da Torregaveta per Fuorigrotta ore 22:14

da Torregaveta per Fuorigrotta ore 22:25.

Sciopero linee suburbane: corse garantite

ULTIME PARTENZE GARANTITE PRIMA DELLO SCIOPERO

da Napoli per Piedimonte ore 17:21

Per Napoli da Piedimonte ore 17:33

Inoltre, verranno effettuate le seguenti partenze in quanto garantite in caso di sciopero:

Da Napoli per Piedimonte treno 7878 delle ore 20:33.