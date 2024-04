Napoli è la regina d’Italia, sold out anche per il Ponte della Liberazione: i turisti la amano

Sulla scia del periodo pasquale, Napoli si avvia verso un nuovo boom di turisti, pronti ad affollare la città in occasione del ponte del 25 aprile. A confermarlo sono le prime stime dell’Abbac (Associazione Bed&Breakfast e Affittacamere della Campania). Ancora una volta, dunque, il capoluogo partenopeo si attesta tra le mete preferite dei visitatori, con le sue meraviglie paesaggistiche e culturali, oltre alla sua inimitabile tradizione culinaria.

Ponte della Liberazione, boom di turisti a Napoli

Le previsioni dell’Abbac relativamente all’afflusso turistico del prossimo ponte primaverile sono estremamente lusinghiere. I dati del lungo fine settimana della Liberazione prevedono per Napoli il sold out, non solo in centro ma anche nelle zone costiere limitrofe. Del resto la città è già invasa da turisti provenienti da ogni parte del mondo, tanto da avere congestionate alcune arterie centrali come via Toledo, il lungomare Caracciolo e le strade dei Decumani.

“I numeri di Napoli ci sono e sono in continua crescita” – ha dichiarato Gianni Lepre, economista e consigliere del ministro della Cultura. Proprio in virtù di tali numeri, a sua detta, bisognerebbe potenziare alcuni servizi, rendendo più che positiva l’esperienza dei turisti.

“Una delle criticità più importanti riguarda le ripercussioni sulle mancate attivazioni delle vie del mare e delle difficoltà sul trasporto ferroviario che è e resta emergenziale rispetto al flusso ed ai servizi collegati” – ha sottolineato soffermandosi in particolare sui mezzi a disposizione dei visitatori.

“La Campania non è solo il suo capoluogo. Assicurare degli itinerari completi vuol dire prendere sul serio la possibilità di condividere il flusso turistico con tutte e 5 le province, compreso quel Cilento che ancora oggi è fuori dalle tratte del trasporto dedicato. Arte, cultura, artigianato d’eccellenza, blue economy, natura e paesaggio, sono solo una parte dell’incanto campano. Dalle vette del Matese al mare di Capri o di Acciaroli, la Campania è e resta protagonista assoluta dell’offerta turistica nazionale. A noi il compito di agevolare il sistema appianando quelle criticità che rendono l’area geografica scollegata e prova di un’idea progettuale condivisa che garantisce a tutti quelli che arrivano da noi un’esperienza indimenticabile” – ha concluso.