Rossella Iannelli è scomparsa giovedì scorso e da allora i familiari non hanno sue notizie. A pubblicare l’appello sui social è sua sorella, Lorena, una richiesta di aiuto diffusa dalle tante persone che la conoscono, tra cui le madri degli amichetti di sua figlia.

Rossella Iannelli scomparsa da Nocera Inferiore

Rossella Iannelli è scomparsa da Nocera Inferiore cinque giorni fa. Su Facebook sua sorella ha scritto oggi, 23 aprile: “Mia sorella Rossella Iannelli è scomparsa giovedì. L’ultimo contatto con lei è stato giovedì alle ore 10.30, indossava una maglietta bianca e delle cuffie grandi grigie. Non è automunita. Lo scrivo sui social per avere tutto il vostro aiuto, chiunque l’abbia vista può scriverci in privato. Vi prego di aiutarci”.

L’appello della famiglia sui social

Chiunque l’abbia vista o abbia sue notizie è dunque esortato a contattare i familiari oppure le forze dell’ordine. La donna è scomparsa da cinque giorni e, ormai, potrebbe essere ovunque. Si prega di diffondere l’appello per fare in modo che arrivi a più persone possibile, aumentando così le possibilità di ritrovarla il più presto possibile.