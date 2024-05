A seguito di un grave incidente avvenuto a San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli, ha perso la vita Arcangelo Riposo, un giovane attore, originario di Terzigno, morto a soli 17 anni.

Incidente San Giuseppe, morto a 17 anni l’attore Arcangelo Riposo

Stando a quanto emerso, il ragazzo si trovava a bordo del suo scooter quando, perdendo il controllo, per cause ancora da accertare, sarebbe precipitato dal mezzo, cadendo rovinosamente sull’asfalto. Uno schianto che non avrebbe lasciato scampo al 17enne, deceduto poco dopo.

Arcangelo sognava di fare l’attore ed era già una giovane promessa del teatro. Soltanto pochi giorni prima del dramma aveva conseguito il diploma di attore. Un traguardo che aveva riempito di orgoglio il papà del giovane che sui social aveva scritto: “Sono passati anni di impegno, studio, passione e duro lavoro. Anche se troppo giovane, la tua dedizione e l’amore per la recitazione ti hanno portato a raggiungere questo incredibile traguardo”.

Riposo si era introdotto nel mondo della recitazione all’età di 8 anni e qualche anno dopo era entrato a far parte della compagnia del nuovo Teatro Sancarluccio di Napoli, a Chiaia. Ha conseguito il diploma di attore presso l’Actors lab del Vomero. In molti stanno condividendo sui social il suo commovente monologo che racconta della tragica perdita del nonno, dal punto di vista del padre.

“La vita è sacra per ognuno, ad ogni età, ma mai e poi mai avrei voluto sapere che questo meraviglioso giovane che conosco dalla nascita perdesse così tragicamente e prematuramente la propria vita. Provavo gioia a sapere dei suoi notevoli progressi nella sua sconfinata passione per la recitazione per la quale si stava perfezionando con dedizione impareggiabile” – si legge in uno dei messaggi d’addio diffusi sul gruppo cittadino di San Giuseppe Vesuviano.

“Sono costernato dal profondo del cuore, sono idealmente vicino alla famiglia, in particolare al papà, non so davvero dirgli nulla, lui sa bene quanto ammiravo Arcangelo e che mi ero tanto affezionato a lui. Come amministratore del gruppo ho espresso, con varie e ripetute condivisioni, l’orgoglio di avere a San Giuseppe Vesuviano un bravissimo attore in ascesa come lui. Auguro a chi desidera un figlio di averlo con le qualità umane di questo giovane volato al cielo troppo presto. Che Dio gli doni Luce Eterna e dia forza ai familiari di sopportare questo indicibile dolore”.