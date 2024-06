Anche i farmaci adesso si acquistano online: ecco perché conviene

Negli ultimi anni, la rivoluzione digitale ha trasformato radicalmente il modo in cui viviamo e facciamo acquisti. Gli e-commerce, un tempo considerati una novità, sono ora una componente essenziale della nostra vita quotidiana.

Poter avere accesso a tantissimi prodotti con un solo click è un fenomeno che ha conquistato il mercato mondiale e non ha risparmiato nemmeno il settore farmaceutico, permettendo l’acquisto sul web di prodotti per la salute e l’accesso a numerosi vantaggi.

La comodità e l’accessibilità sono i fattori predominanti: è possibile ordinare medicinali direttamente da casa, ricevendoli in tempi brevi e senza dover affrontare code o spostamenti.

La sicurezza è una caratteristica di cui questi e-commerce si sono fatti padrone, avendo a che fare con prodotti delicati. Un esempio di farmacia affidabile e molto utilizzata è www.drmax.it, che ha saputo integrare l’affidabilità di un marchio con i benefici della digitalizzazione.

La sicurezza delle transazioni, la riservatezza delle informazioni personali e la qualità dei prodotti non sono solo caratteristiche ricercate, ma priorità assolute, e ciò viene garantito dal controllo del Ministero della Salute.

Le farmacie online, quindi, sono garantite, affidabili, sicure e presentano soprattutto molti vantaggi. Ma che cosa significa il loro successo? Che fine faranno le farmacie tradizionali? Come è possibile essere certi di star acquistando prodotti di qualità?

Più farmacie online significa perdere le tradizionali?

La risposta è presto detta: no, le farmacie fisiche tradizionali non spariranno a causa dell’avvento dell’online. A differenza di molti altri e-commerce, infatti, le farmacie devono rispettare regolamentazioni molto rigide imposte dal Ministero della Salute, dato che vendono prodotti essenziali per la salute.

Queste regolamentazioni includono l’obbligo di operare solo in presenza di una sede fisica già esistente. Ciò significa che ogni store deve essere gestito da un farmacista qualificato, con i necessari titoli di studio e una partita IVA, e deve avere una sede di riferimento.

Questa struttura regolamentata assicura che gli e-shop non solo rispettino standard elevati di sicurezza e qualità, ma anche che possano offrire un livello di fiducia e affidabilità paragonabile ai negozi tradizionali.

Di conseguenza, le farmacie online non vanno a sostituire le loro controparti fisiche, ma piuttosto le integrano, ampliando le opzioni disponibili per i consumatori.

Tutte le regolamentazioni delle farmacie online

La vendita online di medicinali in Italia è regolamentata dal D.lgs. n. 17/2014, che ha recepito la normativa europea. Questo decreto, insieme all’art. 112-quater del D.lgs. n. 219/2006 e alle circolari del Ministero della Salute del 2016, disciplina rigorosamente le modalità di vendita sul web di questo genere di prodotti.

Solo le farmacie, le parafarmacie e i “corner salute” della Grande Distribuzione, autorizzati alla vendita di prodotti per la salute attraverso canali offline, possono ottenere una licenza per l’e-commerce di medicinali.

È poi permessa la vendita esclusivamente dei farmaci senza obbligo di prescrizione (SOP) e da banco (OTC), nonché di prodotti parafarmaceutici e omeopatici. È invece vietata la vendita di farmaci che richiedono una ricetta medica, di medicinali veterinari (salvo quelli senza obbligo di prescrizione per uso esterno), e delle formule officinali.

Per ottenere l’autorizzazione, i titolari devono presentare una domanda all’autorità regionale competente, includendo dettagli come la denominazione, la partita IVA, l’indirizzo del sito logistico, e il codice identificativo unico. Successivamente, devono richiedere al Ministero della Salute il Logo Identificativo Nazionale e l’iscrizione nell’elenco dei siti autorizzati.

I siti devono includere informazioni obbligatorie, come il collegamento al sito del Ministero della Salute, il logo di cui si è parlato poc’anzi, e devono rispettare le normative sulla privacy del GDPR.

Inoltre, la vendita online di medicinali non può avvenire tramite marketplace o app mobili, e questi devono essere spediti secondo linee guida specifiche per garantirne la qualità e la sicurezza.

Come capire se una farmacia online è sicura

Un consumatore che si avvicina per la prima volta all’acquisto di prodotti per la salute online può essere colto dal dubbio di come essere sicuro che la farmacia scelta sia tra quelle autorizzate e sicure.

Per riuscire a rispondere a questa domanda è sufficiente verificare la presenza del Logo Identificativo Nazionale in home page. Il logo deve essere cliccabile e deve rimandare al sito del Ministero della Salute, dove l’utente potrà visionare la lista delle farmacie autorizzate e verificare la presenza di quella scelta.

Perché conviene acquistare farmaci online

L’acquisto sul web ha avuto un’enorme risonanza nel mercato mondiale grazie ai suoi numerosi benefici, anche in merito all’acquisto di medicinali e farmaci.

Uno dei principali è la comodità della spedizione a domicilio: un servizio che garantisce consegne direttamente a casa in modo rapido e con imballaggi sicuri per preservare l’integrità dei prodotti.

Un altro vantaggio significativo è la possibilità di fare acquisti a qualsiasi ora del giorno o della notte. Per chi ha orari di lavoro rigidi o vive in zone con poche farmacie di turno, poter acquistare online risolve il problema della disponibilità.

Inoltre, la privacy è un aspetto cruciale: l’acquisto online permette di evitare il contatto diretto con il personale della farmacia, mantenendo l’anonimato.

Infine, le farmacie online offrono una vetrina virtuale accessibile 24 ore su 24, dove è possibile trovare descrizioni dettagliate di ogni prodotto, così da aiutare i consumatori a conoscere meglio le proprietà, l’utilizzo e i costi.