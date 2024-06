Incendio a Mortegliano, in fiamme la Serrametal: densa nube di fumo nero visibile a chilometri di distanza

Un imponente incendio ha coinvolto questa mattina la Serrametal, fabbrica del comune di Mortegliano, in provincia di Udine. Un capannone situato lungo la strada regionale 353 è stato avvolto da una nube densa di fumo nero.

Incendio a Mortegliano, in fiamme la Serrametal: densa nube di fumo nero

Sul posto sono intervenute tempestivamente le squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno stanno provando a domare le fiamme, divampate attorno alle 9,30 di oggi 13 giugno 2024, anche con l’ausilio di un elicottero. Traffico in tilt, con le auto che hanno lasciato spazio ai veicoli delle forze dell’ordine impegnati per spegnere il rogo.

Secondo le prime informazioni raccolte, alla base dell’incendio ci sarebbe stato un malfunzionamento dell’impianto fotovoltaico, ma attualmente non c’è certezza. Sul posto è giunto anche il sindaco della cittadina friulana, Roberto Zuliani.

Non ci sarebbero feriti, sul posto giunto anche il sindaco di Mortegliano

L’incendio non avrebbe per fortuna coinvolto nessuna persone, non ci sarebbero dunque feriti. La nube di fumo nero provocata dalle fiamme è visibile a chilometri di distanza.

Mortegliano è un comune di circa 4800 abitanti, appartenente alla provincia di Udine in Friuli-Venezia Giulia. Deve parte della sua notorietà alla presenza del campanile più alto d’Italia.