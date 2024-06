Va a fare la spesa, un camion la travolge e la uccide a Ponticelli: Patrizia lascia 2 figli

Si chiamava Patrizia Maietta la vittima dell’incidente avvenuto a Ponticelli, tra via Argine e viale Margherita, morta sul colpo dopo essere stata travolta da un autocarro mentre stava attraversando la strada. La donna, che era uscita per fare la spesa, aveva 67 anni.

Patrizia Maietta è la donna morta nell’incidente di Ponticelli

Stando alle prime ricostruzioni, Patrizia stava attraversando sulle strisce pedonali quando sarebbe stata schiacciata da un camion. L’autista del mezzo pesante probabilmente non si sarebbe accorto del passaggio della donna, forse situata in un punto cieco della carreggiata, e avrebbe continuato la sua corsa. Soltanto durante il transito sulla corsia opposta sarebbe stato fermato dagli agenti che gli avrebbero notificato l’accaduto.

Patrizia, 67 anni, sposata e madre di due ragazzi, si trovava poco distante dalla sua abitazione di Ponticelli. Era uscita in mattinata per fare la spesa e proprio in quel momento stava rientrando a casa. L’investimento è avvenuto in prossimità del semaforo che unisce via Argine a viale Margherita.

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Locale di Napoli U.O. Infortunistica Stradale per eseguire i rilievi tecnici sul luogo del sinistro ed acquisire le immagini delle telecamere di videosorveglianza. L’autista, un 55enne, è stato sottoposto agli esami tossicologici mentre la patente di guida e l’autoarticolato sono stati posti sotto sequestro. Al momento l’ipotesi più plausibile, scaturita dalle prime indagini, è che l’uomo fosse impossibilitato a scorgere dalla cabina di guida la vittima.

Una tragedia che ha sconvolto l’intero napoletano e gli abitanti di Ponticelli, alcuni presenti al momento dello schianto. Diversi testimoni avrebbero, infatti, riferito che la donna “era irriconoscibile” e che “hanno dovuto leggere i documenti per sapere chi fosse”.