Terribile incidente a Napoli, tir travolge e uccide una donna. I testimoni: “Era irriconoscibile”

Una donna è stata travolta ed uccisa da un tir questa mattina a via Argine, nel quartiere napoletano di Ponticelli. Il fatto è accaduto a metà mattinata, intorno alle 11, all’altezza dell’intersezione con il viale Margherita. Sono tantissimi gli abitanti della zona che purtroppo possono testimoniare l’accaduto, da chi ha assistito all’incidente e chi invece ha riscontrato il verificarsi di un gran caos in zona, con la circolazione bloccata per le operazioni del caso.

Donna morta dopo essere stata investita da un tir a via Argine

Secondo quanto si apprende, la donna stava attraversando la strada quando il camion l’ha investita. Alcuni testimoni riferiscono che “Era irriconoscibile” e che “Hanno dovuto leggere i documenti per sapere chi fosse”. Sembra infatti che la vittima, di 67 anni, fosse un’abitante della zona, circostanza che avrebbe semplificato il riconoscimento se la salma non fosse stata sfigurata.

La prima sommaria ricostruzione

Al momento non è totalmente chiara la dinamica dell’incidente: la Polizia di Stato e la Polizia Locale di Napoli sono giunte sul posto e stanno lavorando per ricostruire la vicenda. Il conducente dell’autoarticolato è un uomo di 55 anni, napoletano, che presumibilmente non avvedendosi di aver investito la donna si è allontanato dal luogo del sinistro senza prestare soccorso.

La presenza di numerosi testimoni ha consentito una rapida identificazione del mezzo investitore che è stato fermato mentre percorreva via Argine nella direzione opposta a quelle dell’incidente, proprio da personale delle forze dell’ordine intervenuto a seguito del sinistro. La Polizia Locale di Napoli U.O. Infortunistica Stradale ha eseguito i rilievi tecnici sul luogo del sinistro, acquisto immagini dalle telecamere di videosorveglianza e ha posto in sequestro l’autoarticolato e sottoposto il conducente ad analisi tossicologiche.