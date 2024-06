Ha dell’incredibile quanto è successo nel beneventano. Un medico dell’ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento e un giurista, all’epoca dei fatti magistrato della Procura di Lecce, sono stati arrestati per violenza sessuale di gruppo. Gli episodi sarebbero capitati con più pazienti. L’ex magistrato si sarebbe finto assistente del medico. Secondo l’accusa i due ne avrebbero approfittato per palpeggiare e filmare le vittime.

Scandalo a Benevento, violenze sessuali di gruppo operate da un cardiologo e un magistrato pugliese

La prassi ricostruita era simile per ogni paziente. La donna di turno veniva fatta spogliare per sottoporsi alla visita medica e da lì si iniziava a palpeggiare e filmare di nascosto dai due arrestati. Il magistrato per l’occasione si sarebbe finto assistente del cardiologo. Le indagini portate avanti dal Gico (Gruppo Investigativo Criminalità Organizzata) avevano portato alla misura cautelare emessa dal Tribunale del Riesame di Napoli e confermata dalla Corte di Cassazione.

Le violenze sarebbero state operate all’interno dell’ospedale, con una certa sistematicità. I due sarebbero stati scoperti dalle telecamere del plesso. E come si legge nella nota del procuratore Aldo Policastro si sarebbero verificati: “Atti fortemente intrusivi nella libertà sessuale delle ignare pazienti. Che venivano indotte a spogliarsi e a essere palpeggiate dal medico e dal vice procuratore onorario qualificatosi quale collega del cardiologo”. Secondo le ricostruzioni del caso il medico si sarebbe occupato della prenotazione delle visite mentre l’ex magistrato entrava in stanza con un camice bianco, eludendo i controlli di sicurezza dell’ospedale. La vicenda è ancora in fase di indagine e le persone coinvolte sono da ritenersi innocenti fino a sentenza passata in giudicato.