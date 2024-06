FOTO/ Tra scivoli più alti d’Europa e festa con cantanti e comici: domani apre AcquaFlash

Aprirà sabato 22 giugno 2024, dalle ore 10, AcquaFlash, il nuovo parco acquatico di Licola, conosciuto anche come ex Magic World e Pareo Park, che accoglierà per la prima volta i bagnanti dando inizio ad una grande festa che vedrà la partecipazione di diversi ospiti d’eccezione.

Apre AcquaFlash, festa al parco acquatico di Licola: foto e ospiti

Il parco acquatico più grande del Sud, chiuso ormai definitivamente da qualche tempo, è pronto a riaprire i battenti grazie agli interventi di riqualificazione, ormai conclusi, che hanno interessato i primi 53 mila mq della struttura, come da cronoprogramma illustrato lo scorso dicembre da Gianluca Vorzillo, presidente di Tanit e socio unico di V-Park, che gestirà il complesso.

A partire dalle ore 10 di sabato 22 giugno riprenderanno vita le grandi onde della mega piscina centrale, oltre alle due piscine baby e quelle dell’idromassaggio e della laguna. Tornano anche i tanti giochi acquatici del parco, come lo scivolo Kamikaze, tra i più alti d’Europa, il big hole e il family rafting, questi ultimi 2 ristrutturati dopo ben 20 anni. Spazio anche ad altre attrazioni e spazi per la ristorazione e il relax.

Dalle ore 17 avrà inizio una grande festa con tanta musica e intrattenimento. Sul palco si alterneranno sul palco Ciccio Merolla, Rico Femiano, Federico di Napoli, Mariano Bruno, i dj Marco Corvino e Raf Carola ma non mancheranno ulteriori sorprese con altri artisti.

Nelle due giornate inaugurali del weekend, per i primi 3000 che si prenoteranno attraverso il sito ufficiale di AcquaFlash il biglietto di ingresso costerà solo 10 euro. Di seguito il listino prezzi per tutte le altre giornate, escluse dalla promozione di lancio.

AcquaFlash: prezzi dei biglietti

FERIALI

Adulti Area Onde 18 euro;

Adulti Area Laguna 20 euro;

Adulti Area Gold 20 euro;

Adulti Area Family 16 euro;

Bambini fino a 1.50 m di altezza 14 euro;

Unico pomeridiano (dalle 14:00) 10 euro;

Diversamente abili al 100% e bambini fino a 1 m di altezza GRATIS.

SABATO, DOMENICA, FESTIVI E DAL 10 AL 18 AGOSTO

Adulti Area Onde 20 euro;

Adulti Area Laguna 22 euro;

Adulti Area Gold 22 euro;

Adulti Area Family 18 euro;

Bambini fino a 1.50 m di altezza 16 euro;

Unico pomeridiano (dalle 14:00) 12 euro;

Diversamente abili al 100% e bambini fino a 1 m di altezza GRATIS.