Sabato apre AcquaFlash, il parco acquatico più grande del Sud. Biglietti a 10 euro: come prenotarli

AcquaFlash è finalmente realtà: il nuovo parco acquatico di Licola, in provincia di Napoli, nonché ex Magic World e Pareo Park, apre per la prima volta al pubblico sabato 22 giugno 2024, riservando una speciale promozione per le prime 3.000 persone che prenoteranno i biglietti online.

AcquaFlash, apre il parco acquatico di Licola: sconti sui biglietti

Il parco acquatico più grande del Sud, chiuso ormai definitivamente da qualche tempo, è pronto a riaccogliere i bagnanti nella sua veste più bella grazie agli interventi di riqualificazione ormai conclusi, che hanno interessato i primi 53 mila mq della struttura, come da cronoprogramma illustrato lo scorso dicembre da Gianluca Vorzillo, presidente di Tanit e socio unico di V-Park, che gestirà il complesso.

Dopo un breve slittamento dell’inaugurazione, a causa di un furto di cavi di rame, l’apertura è ormai imminente: la prima giornata di tuffi e discese dagli scivoli è prevista sabato 22 giugno, a partire dalle ore 10:00. Nel pomeriggio, dalle 17:30, ci sarà spazio anche per una grande festa con tanta musica e divertimento.

Al momento riapriranno le piscine e le attrazioni, alcune chiuse da oltre 20 anni, così come il parcheggio e l’Arena da 10 mila posti che ospiterà spettacoli e concerti per tutta l’estate. Seguirà l’avvio della seconda fase dei lavori che, nel giro di due anni, porteranno alla realizzazione dell’eco-parco, la fattoria didattica, un hotel con 50 stanze e un resort con 100 bungalow.

Giochi acquatici e divertimento culturale saranno, dunque, i capisaldi di questa prima apertura del parco che consentirà a cittadini e turisti di trascorrere piacevoli giornate tra piscine, scivoli, attrazioni acquatiche e spettacoli. Per quanto riguarda l’area luna park, particolarmente frequentata con le precedenti gestioni, bisognerà attendere ancora un po’ ma comunque sarà restaurata entro e non oltre la fine del 2024. Da questo punto di vista ci sarà anche “una sinergia con l’Edenlandia” ancora tutta da svelare.

Nelle due giornate inaugurali del weekend, per i primi 3000 che si prenoteranno attraverso il sito ufficiale di AcquaFlash il biglietto di ingresso costerà solo 10 euro. Di seguito il listino prezzi per tutte le altre giornate, escluse dalla promozione di lancio.

AcquaFlash Licola, il listino prezzi

FERIALI

Adulti Area Onde 18 euro;

Adulti Area Laguna 20 euro;

Adulti Area Gold 20 euro;

Adulti Area Family 16 euro;

Bambini fino a 1.50 m di altezza 14 euro;

Unico pomeridiano (dalle 14:00) 10 euro;

Diversamente abili al 100% e bambini fino a 1 m di altezza GRATIS.

SABATO, DOMENICA, FESTIVI E DAL 10 AL 18 AGOSTO

Adulti Area Onde 20 euro;

Adulti Area Laguna 22 euro;

Adulti Area Gold 22 euro;

Adulti Area Family 18 euro;

Bambini fino a 1.50 m di altezza 16 euro;

Unico pomeridiano (dalle 14:00) 12 euro;

Diversamente abili al 100% e bambini fino a 1 m di altezza GRATIS.