Apre Acquaflash, l’enorme parco napoletano. Prima piscine e concerti poi giostre: quando

È ormai questione di poche settimane e AcquaFlash riaprirà i battenti: l’iniziale apertura del nuovo parco acquatico di Licola, in provincia di Napoli, prevista per fine maggio sarebbe slittata per un problema tecnico ma, ad oggi, risulta finalmente imminente. A confermarlo a Vesuvio Live è il capo ufficio stampa Mimmo Annunziata.

AcquaFlash, l’apertura è vicina: torna il parco acquatico di Licola

Sarebbe stato un furto di cavi di rame a ostacolare, almeno momentaneamente, l’inaugurazione del parco acquatico più grande del Sud, conosciuto anche con il nome di Magic World e Pareo Park, chiuso definitivamente da qualche tempo ma ormai pronto a riaprire nella sua veste più brillante. La data prevista di apertura doveva essere quella del 28 maggio ma l’increscioso episodio ha causato un lieve rallentamento degli interventi finali, costringendo la società a rimandare il taglio del nastro che avrà luogo sicuramente nel mese di giugno.

La data ufficiale non è ancora stata definita ma molto probabilmente prevista per la prima decade di giugno 2024. “Tutto è pronto, manca solo il rush finale” – afferma Annunziata, mentre Gianluca Vorzillo, patron di AcquaFlash ed Edenlandia, proprio nelle ultime ore ha diffuso le prime immagini delle piscine in fase di riempimento.

La riapertura dell’enorme parco è suddivisa in due distinte fasi. La prima, dal costo di tre milioni di euro, prevede la fruizione della zona piscine, di oltre 50 mila mq, e dell’arena eventi e concerti in grado di ospitare 10 mila spettatori. A ciò si aggiunge la messa a disposizione di un parcheggio di circa 40 mila mq. I cantieri riapriranno, poi, nuovamente per la realizzazione di una zona resort con un hotel da 60 stanze e un ecoparco-fattoria didattica con animali da pascolo: un intervento del valore di 9 milioni di euro che sarà completato entro dicembre 2026.

Giochi acquatici e divertimento culturale saranno, dunque, i capisaldi di questa prima apertura del parco che consentirà a cittadini e turisti di trascorrere piacevoli giornate tra piscine, scivoli, attrazioni acquatiche e spettacoli. Per quanto riguarda l’area luna park, particolarmente frequentata con le precedenti gestioni, bisognerà attendere ancora un po’ ma comunque sarà restaurata entro e non oltre la fine del 2024. Da questo punto di vista ci sarà anche “una sinergia con l’Edenlandia” ancora tutta da svelare.

La zona piscine, oltre al ripristino di diverse attrazioni rimaste chiuse per 20 anni, ospiterà non poche novità. Basti pensare allo scivolo Kamikaze tra i più alti d’Europa, la grande piscina con onde, la suggestiva Laguna, gli scivoli per i bambini. Anche il cartellone degli spettacoli, che sarà pienamente avviato da luglio a settembre, riserverà tante sorprese per gli ospiti: stando a quanto anticipato sono in ballo diversi nomi di stampo nazionale. Si tratta di artisti afferenti non solo all’ambito musicale ma anche al mondo dello spettacolo, tra cabarettisti e comici.

AcquaFlash Licola, il listino prezzi

FERIALI

Adulti Area Onde 18 euro;

Adulti Area Laguna 20 euro;

Adulti Area Gold 20 euro;

Adulti Area Family 16 euro;

Bambini fino a 1.50 m di altezza 14 euro;

Unico pomeridiano (dalle 14:00) 10 euro;

Diversamente abili al 100% e bambini fino a 1 m di altezza GRATIS.

SABATO, DOMENICA, FESTIVI E DAL 10 AL 18 AGOSTO