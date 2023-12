Oltre 50 mila mq di piscine, resort e scivoli più alti d’Europa: come sarà Acqua Flash

Riaprirà il 28 maggio 2024 il nuovo Acqua Flash di Licola, nel territorio di Giugliano in Campania (provincia di Napoli), il parco acquatico conosciuto anche con il nome di Magic World e Pareo Park e chiuso definitivamente da qualche tempo ma che entro il nuovo anno tornerà a splendere, come annunciato nel corso della conferenza stampa.

Riapre Acqua Flash, parco acquatico di Licola: quando e come sarà

La struttura rilevata da Gianluca Vorzillo, già patron dell’Edenlandia, cambierà completamente volto a seguito di una grande opera di ristrutturazione suddivisa in due fasi. La prima, dal costo di tre milioni di euro, poterà al completamento di una zona piscine di oltre 50 mila mq, di un’arena eventi e concerti in grado di ospitare oltre 10 mila spettatori e un parcheggio di oltre 40 mila mq. I lavori saranno completati entro gli inizi del 2024 con la prima apertura prevista per il 28 maggio.

I cantieri riapriranno, poi, nuovamente per la realizzazione di una zona resort con un hotel da 60 stanze e un ecoparco-fattoria didattica con animali da pascolo. Un intervento del valore di 9 milioni di euro che sarà completato entro dicembre 2026.

Acqua Flash ospiterà tanti giochi acquatici come lo scivolo Kamikaze tra i più alti d’Europa e la grande piscina con onde. Il costo del biglietto di ingresso sarà di circa 20 euro, valido per tutta la giornata e per tutte le attrazioni, mentre i bambini entrano gratis.

“Abbiamo lavorato in questi mesi per risolvere tutte le problematiche che hanno causato le dolorose chiusure delle precedenti gestioni. Acqua Flash vuole diventare, con importanti investimenti, un grande parco acquatico ecosostenibile ed altamente tecnologico e sono felice dei 200 posti di lavoro che riusciremo a creare già nella prima fase del progetto e che raddoppieranno nei prossimi tre anni” – ha sottolineato Vorzillo.

“Già quando nel 2018 abbiamo aperto Edenlandia pensavamo alla sinergia con l’area di Acqua Flash, senza dimenticare il grande lavoro di recupero e di conversione dell’ex cinodromo, acquisito da Edenlandia e che contiamo di aprire tra due anni. Mi piacerebbe diventare, insomma, il restauratore dei parchi storici di divertimento dell’area metropolitana di Napoli” – ha concluso.