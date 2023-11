Nel Napoletano il Parco Acquatico più grande del Centro-Sud: riapre l’ex Magic World

Nel 2024 nel Napoletano aprirà il parco acquatico più grande del Centro Sud: si tratta dell’ex Acquaflash, conosciuto anche come Magic World e Pareo Park, situato a Licola e chiuso definitivamente da qualche tempo. A rilevarlo è stato Gianluca Vorzillo, già patron di Edenlandia, intenzionato a trasformare nuovamente l’area in una vero e proprio regno del divertimento.

Rinasce ex piscina Magic World di Licola: il parco acquatico riapre

Tappa fissa per famiglie e ragazzi provenienti da ogni parte della Campania e non solo, il parco acquatico di Licola ha dovuto fare i conti non solo con un grande successo ma anche con una storia abbastanza tormentata, caratterizzata da ben 3 chiusure definitive.

Nato con il nome di Acquaflash, dopo un periodo di pausa ha riaperto i battenti, nel 2000, con il nome di Magic World. Stagioni di successo seguite poi da una ulteriore chiusura e la più recente riapertura, stavolta come Pareo Park, anche questo spazzato via dopo un po’ per alcune irregolarità riscontrate.

Non solo oasi di relax e divertimento nelle giornate più calde, il parco divertimenti offriva anche un’ampia varietà di giostre ed attrazioni per grandi e piccini, anche nelle ore serali. Ora si punta a replicare quel format vincente che ha caratterizzato il lancio dell’attività.

A confermarlo è l’imprenditore napoletano Vorzillo che nel corso di un’intervista rilasciata a Il Corriere del Mezzogiorno: “A maggio 2024 apriremo il parco acquatico con area piscine ed area food. Tra addetti e indotto daremo lavoro a 200 persone. L’operazione è costata 2,7 milioni, la struttura è stata comprata all’asta e calcoliamo di rientrare dall’investimento in 5 anni”.

“Questo progetto parte da lontano, sono passati 5 anni e finalmente ho trovato non solo un partner tecnico, morale, operativo, posso dire di aver trovato un grande amico, un eccellente professionista e un uomo che da subito ha detto ‘io ci sono’. Sono fiero ed onorato di metterlo al centro della mia cerchia di amici fraterni (pochi, pochissimi, ma sani e pieni di valori molari” – si legge nel post diffuso da Vorzillo sui social.

“Da domani si inizia, bisogna preparare la prima conferenza stampa e la presentazione del progetto. Bisogna iniziare i lavori di ammodernamento, bisogna riportare un marchio storico al livello che merita. Mettiamoci subito al lavoro, Acquaflash sta tornando“.