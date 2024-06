Un anno senza Fulvio, morto a 25 anni nell’auto esplosa. Sindaco: “Ancora nessun colpevole”

È già trascorso un anno dall’incidente che ha causato il decesso di Fulvio Filace, il ragazzo di San Giorgio a Cremano morto a soli 25 anni a seguito dell’esplosione dell’auto sperimentale che stava testando insieme alla ricercatrice dell’Istituto STEMS del CNR, Maria Vittoria Prati, avvenuta in tangenziale a Napoli. Proprio in occasione dell’anniversario di quella triste tragedia, il sindaco Giorgio Zinno ha voluto ricordarlo, mostrando la sua vicinanza ai familiari.

Un anno senza Fulvio Filace, 25enne morto in tangenziale a Napoli

Fulvio era prossimo alla laurea magistrale in Ingegneria Meccanica: gli bastavano soltanto pochi crediti per raggiungere quel sogno, tra questi quelli relativi al tirocinio che stava svolgendo presso il CNR di Napoli. Proprio in una di quelle esercitazioni, però, avrebbe perso la vita drammaticamente.

“Cari concittadini, è trascorso un anno da quando, il 23 giugno 2023, un’auto-prototipo del Cnr esplose sulla tangenziale di Napoli provocando, dopo qualche giorno, la morte del nostro concittadino Fulvio Filace, a soli 25 anni. Oggi non vi è ancora un colpevole per quella tragedia e ci sono ancora tanti punti oscuri” – ha annunciato il primo cittadino di San Giorgio a Cremano.

“Siamo certi, però, che la giustizia farà il suo corso e che presto la famiglia di Fulvio e tutti noi avremo le risposte dovute davanti a un tragico e folle incidente. Intanto oggi vogliamo ricordare Fulvio, un ragazzo socievole e studioso che aveva l’obiettivo di laurearsi e portare il suo contributo alla società”.

“Un impegno riconosciuto anche dall’Università Federico II che il 20 febbraio scorso gli ha conferito la laurea ad honorem in Ingegneria Meccanica per l’Energia e l’Ambiente. Fulvio era un ragazzo perbene che viveva ispirato da valori profondi e circondato dall’affetto della famiglia e degli amici. La sua vita si è conclusa prematuramente ma il suo ricordo durerà per sempre, come esempio di sobrietà, impegno e vivacità intellettuale” – ha concluso.