Riapre il Lido Comunale di Napoli: 7500 metri di spiaggia con servizi e ombrelloni gratis per tutti

Sabato 29 giugno riapre il Lido comunale di Bagnoli, la grande spiaggia attrezzata del Napoletano che tornerà ad accogliere i bagnanti tutti i giorni, dalle 9 alle 18. Ad annunciarlo è il Comune di Napoli.

Riapre la spiaggia di Bagnoli: servizi, ombrelloni e sedie gratis

Il lido è stato restituito alla pubblica fruizione lo scorso anno, dopo un lungo periodo di abbandono, offrendo la possibilità ai cittadini di trascorrere piacevoli giornate in spiaggia sfruttando le potenzialità dell’elioterapia, la scienza terapeutica che analizza i benefici dell’esposizione ai raggi solari per la salute fisica e psicologica.

La spiaggia è dotata di zone d’ombra, zona rinfrescata con nebulizzatori ad acqua, area con docce e servizi igienici. A disposizione dei bagnanti anche ombrelloni e sedie sdraio, donate dal regista Paolo Sorrentino e utilizzabili sempre gratuitamente. Non mancano attrezzature sportive, donate dall’Associazione Giffas, per consentire soprattutto ai ragazzi di sfidarsi a colpi di beach volley, bocce o rugby.

“Piccoli passi, sempre nella stessa direzione, per rendere fruibili le spiagge e il mare ai cittadini, da est a ovest. Fa piacere che il lavoro venga riconosciuto. Da domani il via anche alla spiaggia comunale di Bagnoli, a metà fra il cosiddetto arenile e il Lido Fortuna. Con sdraio, ombrelloni, zone ombreggiate, docce, ovviamente bagni e da quest’anno una zona raffrescata con nebulizzatori ma anche beach volley e bocce per giocare. Insomma un sollievo per i tanti che non possono permettersi vacanze diverse“ – è l’annuncio diffuso sui social da Edoardo Cosenza, assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile del Comune di Napoli.

L’intera area dell’arenile sarà accessibile a tutti durante l’intero periodo estivo, senza barriere architettoniche, con orario d’apertura fissato tutti i giorni dalle 9 alle 18. Intanto gli interventi di riqualificazione proseguono anche sul versante est, con l’obiettivo di rendere balneabile le acque del litorale di San Giovanni a Teduccio.