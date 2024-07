A Napoli arriva Giorgia Meloni, divieti e strade chiuse: quando e dove

La presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, sarà in visita a Napoli nella giornata di lunedì 15 luglio 2024 e per l’occasione l’amministrazione comunale partenopea, con apposita ordinanza, ha disposto uno specifico piano traffico, con divieti e strade chiuse a partire dalle prime ore del mattino.

Giorgia Meloni a Napoli, divieti e strade chiuse: il piano

La Premier arriverà in città per una visita istituzionale al complesso Porta del Parco, situato in via Diocleziano. Per consentire il corretto svolgimento dell’evento il Comune di Napoli ha attuato un dispositivo traffico che sarà in vigore a partire da lunedì mattina.

Di seguito i divieti imposti come da ordinanza:

a) dalle ore 08:00 fino a cessate esigenze, il divieto di transito veicolare in via Nuova Agnano, nel tratto compreso tra via Diocleziano e il passaggio a livello, nella corsia di marcia con direzione via Diocleziano;

b) dalle ore 00:01 sino a cessate esigenze il divieto di fermata e di sosta con rimozione forzata e contestuale sospensione dei parcheggi liberi e a pagamento (strisce blu) in:

b.1) via Diocleziano, ambo i lati della carreggiata, nel tratto compreso tra il civ. 416 e l’incrocio con via Nuova Agnano;

b.2) via Bagnoli, ambo i lati della carreggiata, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Nuova Agnano e il civ. 490;

b.3) via Nuova Agnano, dall’incrocio con via Diocleziano all’intersezione con il passaggio a livello.

L’ultima visita campana della Premier risale allo scorso maggio quando aveva presenziato all’inaugurazione del centro sportivo Pino Daniele a Caivano, rendendosi protagonista di un classico siparietto con il presidente della Regione, Vincenzo De Luca. A lui si era presentata esclamando “sono quella st****a della Meloni”, rimarcando le parole pronunciate qualche tempo prima dal governatore.