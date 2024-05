VIDEO/ Incredibile a Caivano: “De Luca, sono quella str**za della Meloni. Come sta?”

Incredibile quanto accaduto quest’oggi a Caivano, comune della città metropolitana di Napoli, dove stamane è stato inaugurato il centro sportivo ‘Pino Daniele’. Appena arrivata, la Premier Giorgia Meloni ha salutato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca con un eloquente: “Sono quella str**za della Meloni, come sta?”.

De Luca, visibilmente imbarazzato, ha risposto con un “Benvenuta, bene in salute”. Ma perché la Meloni ha utilizzato quell’espressione? La motivazione è ben chiara: lo scorso 16 febbraio il governatore della regione Campania, in un fuori onda mentre parlava con alcuni giornalisti in Transatlantico alla Camera, utilizzò proprio il termine ‘str**za’ riferendosi alla Premier.

La Meloni ha così onorato il detto per cui ‘la vendetta è un piatto che va servito freddo’, attendendo addirittura oltre tre mesi per rispondere all’offesa.

Il video dello scambio a Caivano è stato rilanciato dal profilo social di Atreju, la kermesse di FdI, con allegato il messaggio: “Giorgia, insegnaci la vita”. A margine dell’evento, De Luca ha commentato così l’episodio: “Sono esponenti di Governo che non hanno molta ironia, sono molto nervosi in questo periodo”.

L’episodio ha fatto rapidamente il giro dei social, arrivando alla ribalta nazionale in pochissime ore.