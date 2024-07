Dalla Rustica alla Carbonara: il menù estivo della pizzeria Genovesi, tra le migliori d’Italia

Regno indiscusso dell’arte della pizza, la pizzeria Gaetano Genovesi di Napoli lancia il nuovo menù estivo affiancando alle gustose new entry il ritorno di 3 pizze storiche e identitarie che hanno fatto breccia nel cuore degli affezionati clienti.

Pizzeria Gaetano Genovesi di Napoli: il nuovo menù estivo

In continua evoluzione, ma restando sempre ben ancorato ai capisaldi della tradizione, Gaetano Genovesi continua a sorprendere gli amanti della pizza con tre nuove proposte tutte da assaporare e altrettanti grandi classici che tornano a menù in occasione della stagione estiva.

Ancora una volta, filo conduttore dell’attività che il maestro pizzaiolo porta avanti insieme ai suoi figli, Francesco e Antonio, e alla sua storica compagna Carmela, è l’alta qualità delle materie prime utilizzate, abbinate sapientemente ad un impasto leggero e digeribile, in grado di offrire un’indimenticabile esperienza di gusto.

Oltre agli intramontabili cavalli di battaglia targati Genovesi, per tutta l’estate, nel locale di via Manzoni, al Vomero, sarà possibile degustare 3 nuove pizze: la Carbonara, la Peperoncini Verdi (presentata anche all’evento Eleganza e Complessità che si è tenuto lo scorso 30 giugno presso la sede dell’AVPN – Associazione Verace Pizza Napoletana) e la Rustica.

La Carbonara è la scelta azzeccata per chi ama il celebre primo piatto romano a base di uova: il disco di pizza è, infatti, inondato di Fior di Latte di Agerola, filamenti di tuorlo d’uovo pastorizzato, guanciale croccante e tanto pecorino.

La Peperoncini Verdi, invece, è fatta con Fior di Latte di Agerola, peperoncini verdi con datterino ed una cremosissima fonduta di grana arricchita dai taralli sbriciolati. Ancor più ricca è la Rustica con il suo “manto” di Fior di Latte di Agerola, vellutata di zucchine, fiori di zucca e tocchetti di zucchine ripassate, polpettine e ciuffi di ricotta.

Non mancano novità per i nostalgici delle pietanze che, negli anni, hanno caratterizzato la proposta culinaria della pizzeria. I pistacchio-lovers potranno tornare ad assaporare la Terronia con cornicione ripieno di purè e pistacchio, ricoperta di pomodoro di Sorrento, tocchetti di mozzarella di bufala, granella di pistacchio, parmigiano, basilico e olio extravergine di oliva.

Torna a Surriento è l’altra celebre pizza tornata nuovamente disponibile con il suo mix di ingredienti irresistibili tra ricotta, fiori di zucca ripieni di filetti di alici e ricotta, struffoli di pasta di pizza e grattugiata di limone di Sorrento. Ultima, ma non per bontà, la Mammarella con pomodorini gialli, fior di latte dei Monti Lattari, crema di carciofi e cornetti di bresaola ripieni di crema di carciofi e granella di nocciole in superficie.

Ben 6 pizze, che si affiancano alle altre specialità di casa Genovesi, che non fanno altro che rendere la pizzeria una tappa fissa per gli amanti della pizza e del buon cibo. Del resto anche quest’anno il nome di Genovesi è apparso ancora una volta nella classifica delle pizzerie migliori d’Italia stilata da 50 Top Pizza, confermandosi tra le eccellenze di rilievo nazionale.

Non a caso, di recente, il team Genovesi è stato premiato tra gli artefici e i sostenitori dello straordinario percorso dei 40 anni dell’AVPN – Associazione Verace Pizza Napoletana, con una riproduzione in tiratura limitata dell’opera realizzata dal maestro Lello Esposito.