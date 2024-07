Le migliori pizzerie d’Italia si trovano in Campania, vincono Napoli e a Caserta: la classifica

Svelata la classifica delle migliori pizzerie d’Italia per 50 Top Pizza, la guida più influente del mondo della pizza, che anche nell’edizione 2024 ha incoronato Napoli e Caserta con il trionfo di Diego Vitagliano Pizzeria e I Masanielli di Francesco Martucci che si sono confermati ancora una volta al primo posto della classifica.

Le migliori pizzerie d’Italia a Napoli e Caserta: la classifica

Di nuovo ex aequo per Diego Vitagliano e I Masanielli che si collocano anche quest’anno sul gradino più alto del podio. Il verdetto è stato annunciato nella serata di ieri al Teatro Manzoni di Milano, nel corso della serata presentata da Federico Quaranta, volto noto della Rai.

Al secondo posto Confine a Milano, di Mario Ventura e Francesco Capece, mentre al terzo spicca I Tigli di Simone Padoan, a San Bonifacio. Quarta posizione per 50 Kalò di Ciro Salvo, a Napoli e quinta per Seu Pizza Illuminati di Pier Daniele Seu e Valeria Zuppardo, a Roma. A chiudere la Top 10, in ordine: I Masanielli di Sasà Martucci a Caserta, Dry Milano di Lorenzo Sirabella, La Notizia di Enzo Coccia a Napoli, pizzeria Salvo di Francesco e Salvatore Salvo a Napoli, Pizzeria Da Lioniello di Salvatore Lioniello a Succivo.

50 Top Pizza: la classifica completa

1 Diego Vitagliano Pizzeria– Napoli, Campania

1 I Masanielli – Francesco Martucci – Caserta, Campania

2 Confine – Milano, Lombardia

3 I Tigli – San Bonifacio (VR), Veneto

4 50 Kalò – Napoli, Campania

5 Seu Pizza Illuminati – Roma, Lazio

6 I Masanielli – Sasà Martucci – Caserta, Campania

7 Dry Milano – Milano, Lombardia

8 La Notizia – Napoli, Campania

9 Salvo – Napoli, Campania

10 Pizzeria Da Lioniello – Succivo (CE), Campania

11 Cambia-Menti di Ciccio Vitiello – Caserta, Campania

12 Pepe in Grani – Caiazzo (CE), Campania

13 180 Grammi Pizzeria Romana – Roma, Lazio

14 Le Grotticelle – Caggiano (SA), Campania

15 La Cascina dei Sapori – Rezzato (BS), Lombardia

16 Clementina – Fiumicino (RM), Lazio

17 Sestogusto – Torino, Piemonte

18 La Bolla – Caserta, Campania

19 BOB Alchimia a Spicchi – Montepaone Lido (CZ), Calabria

20 Apogeo – Pietrasanta (LU), Toscana

21 I Vesuviani – Pomigliano d’Arco (NA), Campania

22 Raf Bonetta – Pozzuoli (NA), Campania

23 Denis – Milano, Lombardia

24 Palazzo Petrucci Pizzeria – Napoli, Campania

25 Sbanco – Roma, Lazio

26 Carlo Sammarco Pizzeria – Aversa (CE), Campania

27 Le Parùle – Ercolano (NA), Campania

28 400 Gradi – Lecce, Puglia

29 Modus – Milano, Lombardia

30 La Fenice – Pistoia, Toscana

31 Re | Mi – Sassari, Sardegna

32 ‘O Scugnizzo – Arezzo, Toscana

33 Pupillo Pura Pizza – Frosinone, Lazio

34 ‘O Fiore Mio – Faenza (RA), Emilia-Romagna

35 Giangi – Arielli (CH), Abruzzo

36 Giovanni Santarpia – Firenze, Toscana

37 Meunier – Corciano (PG), Umbria

38 Saccharum – Altavilla Milicia (PA), Sicilia

39 San Martino – Pizza & Bolle – Roma, Lazio

40 I Borboni – Pontecagnano Faiano (SA), Campania

41 La Gatta Mangiona – Roma, Lazio

42 Officine del Cibo – Sarzana (SP), Liguria

43 Il Segreto di Pulcinella – Montesarchio (BN), Campania

44 Allegrìo – Roma, Lazio

45 Fandango – Potenza, Basilicata

46 Sant’Isidoro – Pizza & Bolle – Roma, Lazio

47 Bosco – Tempio Pausania (SS), Sardegna

48 Gigi Pipa – Este (PD), Veneto

49 L’Orso – Messina, Sicilia

50 Grigoris – Mestre (VE), Veneto

51 Il Vecchio e il Mare – Firenze, Toscana

52 La Contrada – Aversa (CE), Campania

53 Enosteria Lipen – Triuggio (MB), Lombardia

54 Masardona by Cristiano Piccirillo – Roma, Lazio

55 Frumento – Acireale (CT), Sicilia

56 Giotto Pizzeria – Firenze, Toscana

57 I Fontana – Somma Vesuviana (NA), Campania

58 Piccola Piedigrotta – Reggio Emilia, Emilia-Romagna

59 Chicco – Colle di Val d’Elsa (SI), Toscana

60 Pizzeria Elite Rossi – Alvignano (CE), Campania

61 Framento – Cagliari, Sardegna

62 La Piedigrotta – Varese, Lombardia

63 Maiori – Cagliari, Sardegna

64 La Sorgente – Guardiagrele (CH), Abruzzo

65 Pizza Canneto Beach 2 – Margherita di Savoia (BT), Puglia

66 Battil’oro – Querceta (LU), Toscana

67 Archestrato di Gela – Palermo, Sicilia

68 Fuori Tempo – Canale (CN), Piemonte

69 Inedito – Brescia, Lombardia

70 Sa Scolla – Cagliari, Sardegna

71 Angelo Pezzella – Pizzeria con Cucina – Roma, Lazio

72 Bro. – Napoli, Campania

73 La Pizza – Romualdo Rizzuti – Firenze, Toscana

74 A Rota – Roma, Lazio

75 Don Antonio 1970 – Salerno, Campania

76 Bas – Pesche (IS), Molise

77 Pizzeria Gorizia 1916 – Napoli, Campania

78 Bottega Dani – Cecina (LI), Toscana

79 Fermenta – Chieti, Abruzzo

80 Capuano’s – Milano, Lombardia

81 Tavolo Riservato – Napoli, Campania

82 Pizzarè – Rizziconi (RC), Calabria

83 TAC – Thin and Crunchy – Roma, Lazio

84 Da Ezio – Alano di Piave (BL), Veneto

85 Luigi Cippitelli Pizzeria – San Giuseppe Vesuviano (NA), Campania

86 Extremis – Roma, Lazio

87 Kilo – Imperia, Liguria

88 Fiore di Latte – Baveno (VB), Piemonte

89 Piano B – Siracusa, Sicilia

90 PiGreco – Volla (NA), Campania

91 Claudio Alvicolo – Orvieto (TR), Umbria

92 Glamour – Antonello Scatorchia – Rionero In Vulture (PZ), Basilicata

93 Vadolì – Acri (CS), Calabria

94 Antica Pizzeria Ciro 1923 – Gaeta (LT), Lazio

95 Sileo – Nucetto (CN), Piemonte

96 CUORE – Luca Brancati – Marano Vicentino (VI), Veneto

97 Luppolo & Farina – Latiano (BR), Puglia

98 iSaulle – Quart (AO), Valle D’Aosta

99 Sitari – Agrigento, Sicilia

100 Lombardi Pizzeria – Maddaloni (CE), Campania.