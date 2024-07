Emozione a Napoli, compie 18 anni e realizza il suo sogno: Franco Ricciardi va a casa sua

Un’altra emozionante storia resa nota dall’ospedale Santobono di Napoli che vede protagonista Franco Ricciardi: il celebre cantante partenopeo ha realizzato il sogno della dolcissima Marika, precipitandosi direttamente a casa sua nel giorno del suo 18esimo compleanno.

Franco Ricciardi a casa della paziente del Santobono

“Metti una meravigliosa, dolcissima ragazza che compie 18 anni. Metti un sogno, quello di incontrare uno dei suoi cantanti preferiti. Metti che questo cantante è il nostro carissimo amico Franco Ricciardi, sempre presente quando si tratta dei nostri pazienti, e la sorpresa è fatta” – si legge nel post diffuso dall’ospedale pediatrico.

L’artista, con un enorme mazzo di rose tra le mani, ha colto di sorpresa la giovane festeggiata entrando direttamente dalla porta di casa sua. Si è precipitato da lei per abbracciarla ed augurarle buon compleanno, per poi sedersi accanto a lei per chiacchierare e intonare qualche famoso ritornello.

Il cantante si è anche complimentato affettuosamente con la ragazza esclamando: “Quanto sei bella”. Il tutto in un’atmosfera di allegria generale tra parenti e familiari della festeggiata che hanno accolto calorosamente Franco Ricciardi.

“Un pomeriggio davvero speciale per la nostra Marika che ha incontrato il suo idolo proprio a casa sua, con tanto di fiori e serenata. Un compleanno che non dimenticheremo più, reso speciale dalla meravigliosa anima di Franco Ricciardi, artista eccelso con una umanità unica e ormai rara di questi tempi. Augurissimi Marika, che la vita ti doni sempre e solo sorrisi”.

Sono diversi i personaggi del mondo dello spettacolo che periodicamente fanno visita ai piccoli guerrieri del Santobono, regalando loro spensierati momenti di felicità. Tra gli ultimi ospiti speciali che hanno attraversato le corsi del nosocomio Giovanna Sannino (l’attrice di Mare Fuori), Can Yaman, Clementino e tanti altri.