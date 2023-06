Gioia al Santobono: arriva l’attrice di Mare Fuori e realizza il sogno di Christian

Giovanna Sannino, nota per il ruolo di Carmela in Mare Fuori, ha fatto visita ai bambini dell’ospedale Santobono di Napoli per realizzare il sogno del piccolo Christian che desiderava fortemente incontrarla. L’artista non ha esitato un attimo a regalargli un sorriso e dopo una lunga chiacchierata ha colto l’occasione per salutare anche gli altri piccoli pazienti della struttura.

Giovanna Sannino, Carmela di Mare Fuori all’ospedale Santobono

“Riuscire ad esaudire un sogno è il più magico dei super poteri. Quando poi si tratta del sogno di uno dei nostri pazienti, realizzarlo diventa una vera missione. Il sogno di Christian era conoscere Giovanna Sannino, l’attrice che interpreta Carmela nella seguitissima serie tv Mare Fuori, e grazie ad una meravigliosa rete di amici ma soprattutto grazie alla disponibilità di Giovanna siamo riusciti a realizzare il desiderio di Christian che non credeva ai suoi occhi“ – è il messaggio diffuso sui social dal nosocomio.

“Dopo aver chiacchierato e scherzato con il nostro Christian, Giovanna ha visitato gli altri pazienti del dipartimento di oncoematologia portando leggerezza ed allegria a mamme e bambini. Grazie per la dolcezza e la delicatezza che ci hai donato”.

La giovane attrice si è intrattenuta a lungo a parlare con mamme, ragazze e bambini, firmando per loro autografi, dispensando baci, abbracci e sorrisi per i piccoli guerrieri. Un’esperienza intensa anche per lei che, sui social, ha commentato: “Fare del bene riempie il cuore di tutti. Non si può spiegare. Grazie mille ragazzi, a presto”.

Pochi mesi fa era stato il rapper partenopeo Clementino a raggiungere l’ospedale pediatrico napoletano per realizzare il sogno della piccola Lucia. Anche il cantante si è subito precipitato dalla bambina che desiderava conoscere il suo idolo, regalandole una giornata ricca di emozioni, sorrisi e spensieratezza. Poco dopo, a varcare le corsie del nosocomio, era stato il celebre attore turco Can Yaman che aveva omaggiato i bambini con tanti giochi e dolci.