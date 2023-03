Gioia al Santobono, la piccola guerriera sogna di incontrare Clementino: lui corre da lei

Clementino, noto rapper partenopeo, si è recato all’ospedale Santobono di Napoli per esaudire il sogno di Lucia, la piccola paziente che desiderava incontrare il suo idolo. L’artista non ha esitato un attimo a correre da lei per regalarle una giornata piena di sorrisi ed abbracci calorosi.

Clementino all’ospedale Santobono: realizza il sogno della piccola paziente

“Le persone speciali le riconosci subito, sono quelle che quando le chiami per le cose importanti fanno i salti mortali pur di aiutarti. Clementino è uno di questi meravigliosi e rari esseri umani che non si sottrae mai quando si tratta dei nostri bambini“ – si legge in un post diffuso sui social dalla Fondazione Santobono Pausilipon.

“Ed anche questa volta è bastato chiamarlo e, nonostante i mille impegni di lavoro, è corso da noi per esaudire il sogno della nostra Lucia di incontrarlo. Grazie Clementino per la gioia e l’allegria che ogni volta porti tra le corsie del nostro ospedale, sei nel nostro cuore”.

Non è la prima volta che il cantante fa visita ai piccoli guerrieri dell’ospedale napoletano. Soltanto lo scorso luglio, Clementino, accompagnato da Achille Lauro, aveva trascorso una mattinata con i bambini ricoverati, regalando loro un vero e proprio concerto a sorpresa.

Pochi giorni fa, in occasione del ritorno della Nazionale a Napoli, erano stati alcuni calciatori a far visita ai bambini che sono in cura presso il polo pediatrico nei reparti di neurochirurgia, neurologia, neuropsichiatria e neurooncologia.