Ancora gravi le bimbe della tragedia di Scampia. I familiari in lacrime: “Siamo distrutti”

Sono stabili le condizioni delle 7 bambine ricoverate all’ospedale Santobono di Napoli, rimaste gravemente ferite durante il crollo del ballatoio della Vela Celeste, a Scampia, mentre l’intera città spera fortemente in una loro ripresa, mostrando vicinanza alle famiglie coinvolte dalla tragedia.

Crollo Scampia, i familiari delle bambine: “Distrutti”

“Sono distrutta” – ha dichiarato a Il Corriere del Mezzogiorno una donna che ha visto perdere la vita uno dei suoi familiari, divisa tra il Cardarelli e il Santobono dove sono ricoverati sua sorella, suo fratello, la madre e due nipotine.

Sono in particolare 2 le bambine finite in rianimazione in gravissime condizioni ed hanno rispettivamente 7 e 4 anni. Nel pomeriggio di ieri a fare il punto sulla situazione delle piccole pazienti è stato il direttore della Neurochirurgia del Santobono, Giuseppe Cinalli, che ha dichiarato: “La più grande di 7 anni l’abbiamo dovuta operare d’urgenza, asportandogli metà della calotta cranica”.

“L’intervento è andato bene ma la prognosi resta molto riservata almeno per le prossime 48-72 ore, anche perché ogni ora che passa è pericolosa. Per l’altra bambina, di 4 anni, la situazione è migliore, ha subito un piccolo intervento intracranico, che è andato bene. I valori al momento sono accettabili, la stiamo monitorando per verificare che rimangano nella norma”.

Stando all’ultimo bollettino medico diffuso dal Santobono, al momento non si segnalano né miglioramenti né peggioramenti, entrambe le bambine rimangono stabili. Altre 5 sono, invece, ricoverate in Ortopedia. Tra i feriti gravi anche altre 2 persone finite all’ospedale Cardarelli.

Il bilancio complessivo è di 2 morti e 13 feriti. Pare che tutti appartenessero allo stesso nucleo familiare: le vittime, Margherita della Ragione e Roberto Abbruzzo, infatti, erano zia e nipote. Stando a quanto emerso, i due dopo aver avvertito il pericolo si sarebbero precipitati verso i loro figli, abbracciandoli nel tentativo di salvarli. Il 28enne è deceduto sul colpo, mentre la 35enne si è spenta all’ospedale Cto dopo un arresto cardiocircolatorio causato probabilmente dalle gravi lesioni riportate.