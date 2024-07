Versano in gravi condizioni due bambine coinvolte nel crollo di Scampia, avvenuto nella serata di ieri, come confermato dal bollettino medico diffuso dall’ospedale Santobono di Napoli, dove attualmente sono ricoverati ben sette piccole pazienti rimaste ferite nel cedimento del ballatoio.

Crollo Scampia, 7 bambine ricoverate: 2 sono gravissime

Nella notte tra il 22 e il 23 luglio, subito dopo il cedimento del ballatoio del terzo piano nella cosiddetta Vela Celeste, dalle ore 1:23 alle 3:30, presso il pronto soccorso del presidio Santobono, sono giunte sette bambine tra i 2 e i 10 anni con fratture multiple, contusioni e diverse lesioni d’organo.

In particolare due bambine, A.P e B.M, rispettivamente di 7 e 4 anni, sono in gravissime condizioni per lesioni multiple del cranio e, attualmente, sono ricoverate in rianimazione con prognosi riservata. Nello specifico la bimba di 7 anni è stata sottoposta nella notte ad intervento neurochirurgo per il monitoraggio della pressione intracranica, presenta emorragia subaracnoidea, fratture della teca cranica e versa in condizioni cliniche gravissime, con prognosi riservata.

L’altra, di 4 anni, ha una frattura infossata cranica e grave edema cerebrale. Nella notte è stata sottoposta ad intervento di craniectomia decompressa e impianto di sensore per il monitoraggio della pressione intracranica. Attualmente è emodinamicamente instabile e versa in condizioni cliniche gravissime con prognosi riservata.

Altre tre piccole pazienti (B.M, B.S e A.A) rispettivamente di 10, 2 e 9 anni, hanno riportato lesioni ossee importanti e sono attualmente ricoverate in ortopedia: una per trauma maxillo facciale con grave frattura infossata della sinfisi mandibolare e con frattura di femore esposta, un’altra con frattura chiusa del terzo distale dell’omero sinistro, l’ultima con frattura dell’omero sinistro scomposta prossimale. Le tre pazienti sono state stabilizzate e saranno sottoposte in giornata a intervento chirurgico ortopedico.

Le ultime due, A.G e A.A., rispettivamente di 2 e 4 anni, hanno riportato contusioni multiple con interessamento splenico, trauma cranico non commotivo e contusioni polmonari bilaterali, ricoverate in chirurgia d’urgenza sono state stabilizzate e, al momento, non presentano indicazioni chirurgiche.