Franco Ricciardi a Scampia, aiuta tutti e scoppia in lacrime: “Voglio stare con la mia gente”

Aveva lanciato un appello sui suoi canali social e subito dopo si è precipitato a Scampia per aiutare la sua gente: Franco Ricciardi non ha esitato un attimo a portare personalmente cibo e beni di prima necessità agli sfollati e feriti coinvolti nel tragico crollo della Vela Celeste, mostrandosi visibilmente commosso.

Franco Ricciardi in lacrime a Scampia dopo il crollo

“In questo momento mi sento molto toccato, mi sento coinvolto al 100%. Io sono Scampia, racconto Scampia e grazie a Scampia oggi posso dire perché quello che racconto non è altro che il loro pensiero. L’unica cosa in questo momento è parlare poco, facciamo” – ha detto ai microfoni di Sì Comunicazione quasi trattenendo le lacrime.

“Io non sto qua per rilasciare, per dire, chi deve parlare sa cosa dire, io sto qua semplicemente per stare con la mia gente e dare una mano. Teniamoci stretti, uniti si vince. Io mi sono messo in prima linea e ne sono felice perché tutti i soldi che io ho speso per prendere il materiale sono soldi che ho guadagnato grazie a loro ed è giusto che divido con loro” – ha concluso, scoppiando poi in un pianto e andando via.

Il celebre cantante partenopeo ha consegnato, presso la sede di Scampia dell’Università di Scampia, tutto il necessario per gli sfollati, dai prodotti di igiene quotidiana al cibo, agli alimenti specifici per i bambini. Lui stesso ha aiutato i suoi collaboratori a scaricare il furgoncino, mischiandosi tra i suoi concittadini che non hanno potuto fare altro che apprezzare il suo gesto di grande cuore.

Tra gli altri volti noti del mondo dello spettacolo accorsi in aiuto di Scampia c’è anche Deborah De Luca, la celebre dj nata proprio tra le Vele, ormai diventata famosa in tutto il mondo. Anche lei ha voluto sollecitare, attraverso i social, tutti coloro che hanno sfruttato il luogo cinematograficamente e non solo a fare la propria parte.