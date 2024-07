Franco Ricciardi oggi a Scampia: “Aiutiamoci, io sarò lì. Ecco cosa serve urgentemente”

Sarà a Scampia oggi il celebre cantante napoletano Franco Ricciardi che, attraverso i social, ha lanciato un appello per aiutare la popolazione coinvolta dal crollo del ballatoio della Vela Celeste, confermando la sua presenza sul posto per mostrare la sua vicinanza ai residenti.

Franco Ricciardi a Scampia dopo il crollo: “Aiutiamoci”

“Aiutiamoci. Alle 16:00 ci vediamo tutti all’Università di Scampia. Servono urgentemente: carta igienica, scottex, assorbenti, tovaglioli, salviettine cambio bimbi, crema cambio, pannolini taglia 5 e 6, omogenizzati carne e frutta, sacchi grandi spazzatura. Io sarò lì, vi aspetto” – ha annunciato l’artista.

Un appello che ha accumulato migliaia di reazioni e condivisioni, incrementando ancor di più quella macchina di solidarietà che si è attivata a Scampia fin dalle prime ore della tragedia. Prima di tutti, sono stati gli stessi residenti a liberare i corpi dalle macerie, trasportando d’urgenza con le proprie auto i bambini all’ospedale Santobono di Napoli.

Attualmente sono 7 i bambini ricoverati, con 2 piccole pazienti, di 4 e 7 anni, in rianimazione in gravissime condizioni. Il bilancio complessivo è di 13 feriti e 2 morti: si tratta di Roberto Abbruzzo, giovane papà 28enne, e Margherita Della Ragione, una donna di 35 anni deceduta per arresto cardiocircolatorio all’ospedale Cto.

Continuano a circolare, intanto, le richieste di aiuto. In primis quella dell’ospedale Santobono che ha sollecitato i cittadini a recarsi presso il polo pediatrico per donare sangue. In particolare si cercano donatori di sangue dei gruppi 0 negativo e A negativo.

Chi appartiene a tali gruppi sanguigni può effettuare una donazione prenotandosi al numero al numero 391.320.75.99 e recandosi presso il polo pediatrico partenopeo dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14 per effettuare la donazione.

Come sottolineato dal cantante, servono anche beni di prima necessità per tutti gli sfollati, in particolare acqua, latte in polvere e tutti gli altri generi alimentari e non che possono essere consegnati direttamente presso la sede di Scampia dell’Università Federico II di Napoli. Si richiede anche il contributo di tutte le associazioni che possano ospitare nelle proprie strutture donne, bambini e anziani (possono mettersi in contatto con Vincenzo Paradisone al numero 327.934.39.95).