Serve sangue per le bimbe del crollo di Scampia e gli altri piccoli malati: come donare

L’ospedale Santobono di Napoli ha lanciato un disperato appello sull’emergenza sangue, oggi resa ancor più drammatica dall’arrivo al polo pediatrico delle bambine rimaste coinvolte nel tragico crollo di Scampia.

Emergenza Sangue al Santobono di Napoli

“Stiamo affrontando una grave carenza di sangue dei gruppi 0 negativo e A negativo. Se appartieni a uno di questi gruppi sanguigni, ti preghiamo di prenotare una donazione chiamando il numero 391.132.07599, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 14. I nostri bambini hanno bisogno del tuo aiuto. Ogni donazione può fare la differenza” – è l’appello diffuso dal nosocomio.

“Emergenza che oggi è resa ancora più drammatica dalla tragedia accaduta a seguito del crollo di un ballatoio nella Vela Celeste di Scampia in cui sono purtroppo coinvolti 7 bambini, tutti ricoverati presso il nostro ospedale pediatrico. Preghiamo chiunque possa, di venire a donare il prima possibile. Sappiamo che la città di Napoli risponde sempre in maniera forte ai nostri appelli e siamo certi che anche questa volta non ci deluderete. Vi aspettiamo numerosi”.

In particolare due bambine coinvolte nel crollo, A.P e B.M, rispettivamente di 7 e 4 anni, sono ricoverate in gravissime condizioni per lesioni multiple del cranio e, attualmente, sono ricoverate in rianimazione con prognosi riservata. Nello specifico la bimba di 7 anni è stata sottoposta nella notte ad intervento neurochirurgo per il monitoraggio della pressione intracranica, presenta emorragia subaracnoidea, fratture della teca cranica e versa in condizioni cliniche gravissime, con prognosi riservata. A confermarlo è il bollettino medico diffuso dal Santobono.