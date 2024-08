Rinasce Villa del Cardinale: ecco cosa diventerà grazie alla consulenza dello studio Sammarco

Villa del Cardinale a Torre del Greco avrà una nuova vita grazie all’importante investimento di Dimensione Azzurra, realtà operante nella riabilitazione sanitaria. Un progetto che prevede il recupero dei luoghi nel rispetto della storia e dell’architettura esistente, con una finalità anche sociale, reso possibile dalla consulenza creditizia di un professionista del territorio come il dottor Luigi Sammarco.

Villa del Cardinale: la nuova vita con Dimensione Azzurra

Un’importante operazione finanziaria sta rendendo possibile il recupero di una delle più belle ville del Miglio d’Oro presenti a Torre del Greco: Villa del Cardinale è un gioiello del ‘700 per molto tempo lasciato nell’abbandono. La curia arcivescovile che ne detiene la proprietà non era riuscita a concretizzarne, negli anni passati, la valorizzazione.

Da qui la decisione, che potrebbe rivelarsi quanto mai saggia per la struttura stessa e per il territorio di Torre del Greco, di locare la villa con il suo ampio giardino a Dimensione Azzurra, realtà di prim’ordine nell’ambito della fisioterapia, riabilitazione e psicoterapia: il centro opera con il Servizio Sanitario Nazionale dal 1994.

“Spazi esterni essenziali per la riabilitazione: una parte della villa destinata a centro studi”

A raccontarne la storia e i progetti è Mariano Mancino, patron di Dimensione Azzurra, proprio in occasione dei 30 anni di attività in sinergia con la sanità pubblica, celebrati con una cena con collaboratori e familiari proprio nei giardini di Villa del Cardinale: “L’accordo con la curia prevede che noi ci occuperemo della ristrutturazione dei due piani sottostanti per trasferire la struttura e creare un centro di riabilitazione. Per il piano superiore, molto bello dal punto di vista architettonico e che ha una dignità assolutamente da rispettare e conservare, l’ipotesi è realizzare un centro studi“.

Anche i giardini saranno curati con particolare attenzione: “Per noi è importante uno spazio esterno così grande – spiega il dott. Mancino – perché essenziali per tutti i tipi di riabilitazione: già nel piccolo abbiamo cominciato la riqualificazione, in attesa di fondi da parte di Invitalia”.

Cos’è la fidejussione: ce lo spiega Luigi Sammarco

Grazie a questa operazione, Villa del Cardinale sarà strappata al degrado e sarà destinata ad un’utilità pubblica. Un impegno economico rilevante da parte di Dimensione Azzurra, reso possibile grazie al supporto dello studio Sammarco, realtà del territorio torrese ben nota anche fuori dai confini cittadini grazie alla sua quarantennale esperienza nel campo della consulenza creditizia.

Grazie alla consulenza di Luigi Sammarco, Dimensione Azzurra ha utilizzato lo strumento della fidejussione per fornire una garanzia terza alla propria controparte: “La fideiussione è una garanzia con cui un terzo soggetto, una persona, un’impresa ma più di frequente una banca o un istituto assicurativo, denominato fidejussore, si impegna a pagare un debito al posto del debitore principale nel caso in cui quest’ultimo non riesca a farlo, in relazione a degli obblighi contrattuali o a delle responsabilità”.

“La consulenza serve sempre”

È una forma di protezione per il creditore, che così può essere sicuro di recuperare il proprio denaro anche se il debitore originale non adempie ai suoi obblighi. Questa pratica è comune nei contratti di affitto, nei prestiti bancari e in altre situazioni finanziarie in cui è richiesta una maggiore sicurezza: soprattutto, è essenziale per le aziende che si interfacciano con l’ente pubblico, il quale richiede forti garanzie per la concessione di strutture, servizi o convenzioni.

“La consulenza è il punto fondamentale di ogni attività“, spiega Sammarco: anche per una realtà solida, longeva e strutturata come Dimensione Azzurra, ad esempio, si è rivelato importante l’appoggio di un professionista che indicasse in che modi, tempi e forme utilizzare lo strumento fidejussorio per arrivare al risultato.

In questo caso, poi, si tratta di un risultato importante per l’intera città di Torre del Greco che porterà al recupero di una struttura storica fantastica, impressa nel cuore di tanti cittadini.