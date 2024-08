Vacanze campane per Madonna: dopo Capri e Pompei si gode la Costiera Amalfitana

Proseguono le vacanze campane di Madonna, la celebre popstar statunitense che ha voluto celebrare il suo 66esimo compleanno tra le meraviglie di Capri, Pompei e la Costiera Amalfitana.

Madonna in vacanza in Costiera Amalfitana

Si vociferava inizialmente di un evento privato da tenere all’interno degli Scavi di Pompei ma che poi si è rivelato essere una visita serale privata dell’artista che, in compagnia di una cerchia ristretta di amici e colleghi, ha voluto passeggiare tra le stradine del sito archeologico, ammirandone le bellezze.

Per lei e la sua troupe è stato organizzato un rinfresco accompagnato dallo spettacolo “Sogno di Volare” con protagonisti i ragazzi dell’omonimo progetto che la star ha deciso di sostenere personalmente con un investimento di 250 mila euro.

Dopo le soste a Capri e Pompei, Madonna si è diretta verso la Costiera Amalfitana, godendosi ancora qualche giorno di relax in Campania. Proprio alcuni passanti hanno avvistato la cantante e il suo compagno, Akeem Morris, tra le boutique di Positano mentre in serata il suo yatch si è diretto verso Maiori. Momenti da ricordare per la popstar che ha voluto racchiudere alcune foto del suo soggiorno campano in un post intitolato “La dolce vita”.

Del resto non è la prima volta che Madonna sceglie di raggiungere l’Italia per celebrare il suo compleanno: nel 2017 e nel 2021 ha festeggiato in Puglia mentre nel 2022 in Sicilia, omaggiando le sue origini italiane. Suo padre, Silvio Anthony “Tony” Ciccone aveva, infatti, origini abruzzesi: i suoi genitori, nonché nonni paterni di Madonna, erano emigrati negli Stati Uniti da Pacentro.