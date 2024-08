Anche Madonna sceglie Napoli, compleanno tra Capri e gli Scavi di Pompei: cosa sappiamo

La celebre cantautrice e attrice statunitense Madonna Louise Veronica Ciccone, nota con il nome d’arte di Madonna, avrebbe scelto le meraviglie della città di Napoli come location d’eccezione per festeggiare il suo compleanno: al momento non c’è alcuna conferma ma stando alle indiscrezioni circolate in questi giorni la popstar dovrebbe spegnere le candeline tra Capri e gli Scavi di Pompei.

Madonna a Napoli, compleanno tra Capri e Pompei

Si tratterebbe dell’ennesimo evento mondiale che coinvolgerebbe la nostra città, vedendo la partecipazione di celebrità mondiali e chef stellati. Un party ovviamente blindatissimo che si svolgerebbe in totale segretezza, eppure qualche indizio sarebbe già emerso.

Intanto, come rende noto l’Ansa, martedì a Napoli si riunirà il Comitato provinciale per l’ordine pubblico e la sicurezza: se la festa a Pompei sarà realmente celebrata sarà necessario mettere a punto misure di sicurezza idonee a garantire il corretto svolgimento dell’evento che si rivelerebbe strettamente riservato ad una cerchia di supervip e familiari dell’artista.

Pare inoltre che il Teatro Grande del parco archeologico di Pompei sia stato affittato da una società internazionale per un grande party per la data del 16 luglio che coincide proprio con il compleanno di Madonna. Dalla direzione del sito museale, tuttavia, non è giunta ancora alcuna conferma.

Secondo quanto trapelato, la cantante dovrebbe celebrare il suo 66esimo compleanno dapprima su uno yacht nei pressi dei Faraglioni di Capri per poi raggiungere il porto di Marina di Stabia e raggiungere in auto gli Scavi di Pompei.

Del resto non è la prima volta che Madonna sceglie di raggiungere l’Italia per celebrare il lieto evento: nel 2017 e nel 2021 ha festeggiato in Puglia mentre nel 2022 in Sicilia, omaggiando le sue origini italiane. Suo padre, Silvio Anthony “Tony” Ciccone aveva, infatti, origini abruzzesi: i suoi genitori, nonché nonni paterni di Madonna, erano emigrati negli Stati Uniti da Pacentro.