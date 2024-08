Irrompe in una camera d’albergo nel Napoletano: trova l’ex con un uomo e tenta di ucciderlo

E’ stato arrestato questa mattina un 25enne di origini cubane, accusato del tentato omicidio di un uomo che lo scorso luglio aveva sorpreso all’interno di una camera di un albergo di Giugliano in Campania in compagnia della sua ex fidanzata.

Tentato omicidio a Giugliano, trova l’ex nell’albergo con un uomo

Il 25enne, gravemente indiziato del tentato omicidio del 35enne, è stato arrestato oggi dai carabinieri di Varcaturo in esecuzione di una ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Napoli Nord su richiesta della Procura. I fatti risalgono allo scorso luglio quando l’uomo, per motivi di gelosia, si sarebbe introdotto, durante la notte, all’interno della camera occupata dalla vittima e dalla sua ex compagna.

Una volta entrato all’interno, alla vista dei due, avrebbe cercato di colpire ripetutamente all’addome l’uomo, servendosi di un coltello di grosse dimensioni. La vittima sarebbe, però, riuscita a schivare i colpi riportando soltanto una ferita alla coscia.

Tramite l’ascolto dei presenti, il recupero delle immagini delle telecamere di videosorveglianza e il racconto del 35enne, è stato possibile ricostruire la dinamica della vicenda ed identificare l’aggressore, attualmente trasferito presso il carcere di Poggioreale.

