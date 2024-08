ALLERTA METEO oggi, rischio temporali e grandinate: parchi chiusi a Napoli

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo, di livello giallo, valido per la giornata di oggi, martedì 27 agosto, dalle ore 12 alle 23:59, spingendo il Comune di Napoli a provvedere alla chiusura dei parchi cittadini con un apposito provvedimento.

Allerta meteo in Campania oggi: parchi chiusi a Napoli

Stando a quanto comunicato dalla Protezione Civile, i fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione. Potrebbero rivelarsi anche intensi e accompagnarsi a fulmini, grandine e raffiche di vento. Non si escludono allagamenti, ruscellamenti, caduta massi, frane e altri disagi per la cittadinanza.

Per questo motivo, in considerazione dei possibili fenomeni meteorologici avversi, il Comune di Napoli ha disposto la chiusura dei parchi cittadini nella fascia oraria interessata, evitando, così, di mettere a repentaglio l’incolumità di famiglie e bambini.

Dovrebbe trattarsi, tuttavia, soltanto di una breve tregua dal caldo africano che ormai da settimane sta interessando l’intero paese. Il vortice instabile che dovrebbe avanzare nelle prossime ore sarebbe destinato a dissolversi nel giro di poche ore, lasciando nuovamente spazio all’afa e alle temperature bollenti di questa estate rovente.

Sul finire della settimana, come già preannunciato dai meteorologi, è attesa, infatti, una nuova fiammata africana record che farà aumentare notevolmente le temperature. Ancora una volta i termometri segneranno valori eccezionalmente alti per la fine di agosto, fino a sfiorare i 40 gradi, soprattutto nelle Regioni del Sud.

I temporali e le correnti fresche, dunque, lasceranno ben presto spazio ad una nuova fase bollente destinata ad accompagnarci per diversi giorni: anche l’inizio di settembre dovrebbe rivelarsi particolarmente caldo, regalando ancora giornate pienamente soleggiate e afose in tutto il Paese. I Centri di Calcolo non hanno ancora fornito tendenze allineate sui risvolti climatici delle prossime settimane, per questo bisognerà attendere ulteriori aggiornamenti.