Temporali in Campania poi farà ancora più caldo, picchi fino a 40 gradi: da quando

Una nuova perturbazione nelle prossime ore colpirà Napoli e tutta la Campania ma, stando alle previsioni meteo, si tratterà di un breve e temporaneo break temporalesco che ben presto lascerà spazio ad una nuova e più potente fiammata africana.

Meteo Napoli e Campania: arriva la fiammata africana

Dopo una domenica particolarmente calda, l’inizio di questa nuova settimana sarà caratterizzato da un progressivo cambio di rotta sul fronte climatico. Secondo le stime de Il Meteo, infatti, tra martedì 27 e mercoledì 28 agosto, una debole ma insidiosa circolazione ciclonica si farà strada da Nord a Sud dando inizio ad una fase più instabile e dalle temperature in calo.

La Protezione Civile della Regione Campania ha già diramato un avviso di allerta meteo, di livello giallo, valido per la giornata del 27 agosto su tutto il territorio regionale. Si prevedono, infatti, temporali repentini, anche intensi, accompagnati da raffiche di vento, fulmini e rischio grandinate.

Una vera e propria “rottura dell’estate” che, tuttavia, si dissolverà nel giro di poche ore, non facendo arretrare del tutto l’ondata di caldo africano. Le temperature ricominceranno a salire già nella giornata di giovedì 29 agosto e subiranno un vero e proprio balzo verso il finire della settimana quando l’altra pressione tornerà in piena forza.

A cavallo del prossimo weekend tutta l’Italia registrerà valori eccezionalmente alti per la fine di agosto con picchi previsti fino ai 40 gradi. Afa e temperature roventi, anche stavolta, colpiranno particolarmente le Regioni del Sud.

I temporali e le correnti fresche, dunque, lasceranno ben presto spazio ad una nuova fase bollente destinata ad accompagnarci per diversi giorni: anche l’inizio di settembre dovrebbe rivelarsi particolarmente caldo, regalando ancora giornate pienamente soleggiate e afose in tutto il Paese. I Centri di Calcolo non hanno ancora fornito tendenze allineate sui risvolti climatici delle prossime settimane, per questo bisognerà attendere ulteriori aggiornamenti.