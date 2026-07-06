Lacrime nel Napoletano per Marco, il pizzaiolo morto aveva 45 anni: lascia una bimba

Dolore a Castellammare di Stabia per la scomparsa di Marco Pizzella, il pizzaiolo morto a seguito di un grave incidente avvenuto a Seiano, nel territorio di Vico Equense.

Castellammare piange Marco: pizzaiolo morto in un incidente

Lo schianto rivelatosi fatale per il pizzaiolo di 45 anni si sarebbe verificato nei mesi scorsi lungo la statale a Seiano. Le sue condizioni sarebbero apparse gravi fin da subito rendendo necessario il ricovero d’urgenza in ospedale.

Dopo mesi di agonia, nelle scorse ore, il 45enne si è spento. Le lesioni riportate nell’impatto si sarebbero rivelate letali, fino a decretarne il decesso. Una notizia che ha sconvolto l’intera città di Castellammare di Stabia e in particolare il rione San Marco, dove Marco era cresciuto e molto conosciuto.

Marco era un affermato pizzaiolo ed aveva lavorato presso svariati locali della Penisola Sorrentina. In molti lo descrivono come un uomo buono, amante del suo lavoro e della sua famiglia. Lascia una bimba piccola e la sua compagna.