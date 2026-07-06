Festa del Carmine a Torre Annunziata: 3 giorni di street food, concerti gratis e fuochi

Dal 16 al 19 luglio 2026 a Torre Annunziata torna la Festa del Carmine, la manifestazione religiosa e di intrattenimento per celebrare la Beata Vergine Maria del Carmelo.

Festa del Carmine 2026 a Torre Annunziata: il programma

Le celebrazioni avranno inizio il 16 luglio, giorno dedicato alla Madonna del Carmine, presso la Parrocchia Spirito Santo con la Solenne Celebrazione Eucaristica alle ore 19:00, presieduta da Sua Eminenza il Cardinale Crescenzio Sepe.

Nei giorni 17 e 18 luglio la festa si sposterà in via Talamo con il villaggio dello street food all’aperto e la partecipazione di diversi artisti che allieteranno le serate. I festeggiamenti culmineranno con la Solenne Processione della Madonna del Carmine, in programma il 19 luglio alle ore 20:00, che seguirà il seguente itinerario:

Partenza dalla Parrocchia Spirito Santo in Corso Vittorio Emanuele;

Via Toselli;

Via Parini;

Via Vittorio Veneto;

Via IV Novembre;

Via Pontenuovo;

Corso Vittorio Emanuele;

Rientro presso la Parrocchia Spirito Santo.

Programma religioso

Street Food e spettacoli

Dal 17 al 19 luglio si susseguiranno tre serate di festa in via Federico Talamo, a partire dalle ore 20:00. I partecipanti potranno aggirarsi tra gli stand di street food che proporranno varie specialità e prelibatezze tra pizza, pasta e fagioli con cozze, gelati, birra e vino.

Tra musica live e spettacoli due ospiti d’eccezione si alterneranno sul palco allestito in strada per l’occasione: il 17 luglio ad esibirsi sarà Gerardo Pinto mentre il 18 si terrà live della cantante Emiliana Cantone. Gran finale il 19 luglio con la Processione della Madonna del Carmine e il grande spettacolo pirotecnico.