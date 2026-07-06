Andreas Muller in Campania, si sente male a pranzo e corre in ospedale: “Ho avuto paura”

Avrebbe accusato un malore dopo il pranzo Andreas Muller, ex vincitore di Amici e affermato ballerino, giunto a Sapri, in Campania e colto da quella che si sarebbe rivelata una grave reazione allergica.

Andreas Muller a Sapri: malore dopo il pranzo, è in ospedale

Il ballerino, compagno della coreografa Veronica Peparini, si sarebbe recato a Sapri per lavoro. Durante il pranzo avrebbe iniziato ad accusare sintomi improvvisi e preoccupanti che lo avrebbero spinto a recarsi d’urgenza al pronto soccorso più vicino.

Sarebbe stato lui stesso, poi, attraverso i social, a raccontare la sua esperienza, postando alcune foto scattate direttamente dall’ospedale. “Ieri mi trovavo a Sapri per lavoro. Mentre stavo pranzando ho avuto una forte reazione allergica. Ho iniziato a sentire le palpitazioni ovunque, il mio corpo diventare rosso nel giro di pochi minuti e pieno di macchie” – ha spiegato il ballerino.

“Devo essere sincero, mi sono spaventato perché non mi era mai successa una cosa del genere, per cui preso dall’ansia ho deciso di andare subito al pronto soccorso per farmi vedere, senza fare il supereroe. Ho trovato delle persone estremamente preparate e carine. Mi hanno rassicurato e seguito con cura tranquillizzandomi. Mi hanno dato il cortisone e l’antistaminico che hanno risolto nel giro di qualche ora, almeno per quel momento, il problema”.

“Non so da cosa sia dipeso di preciso. Credo possa essere stato il tonno, il pistacchio o il cavolo viola. In ogni caso farò i test per le allergie perché mi sono veramente spaventato. Consiglio? Fateli anche voi perché non lo auguro a nessuno. Non sottovalutate la cosa” – ha concluso.