Navette gratis per raggiungere le più belle spiagge del Napoletano: gli orari e le fermate

Ripartono le navette gratis per raggiungere alcune delle spiagge più belle di Bacoli, Miseno e Miliscola, in totale comodità. Il servizio, già attivo, sta già riscuotendo grande successo come sottolineato dal sindaco Josi Gerardo della Ragione.

Navette gratis per le spiagge di Miseno e Miliscola: tutto pieno

Le navette, completamente gratuite, saranno attive dalle ore 9:00 alle 19:00 tutti i sabati e le domeniche estive, con corse disponibili anche nei giorni festivi. I bagnanti potranno lasciare le proprie auto nei posteggi dedicati e usufruire liberamente del servizio.

“Sono già piene! C’è tanta gente nelle navette gratuite per raggiungere le spiagge di Miseno e Miliscola. Saranno attive, tutti i sabati e le domeniche estive, e nei giorni festivi. Così Bacoli arricchisce la sua offerta turistica” – queste le parole del primo cittadino di Bacoli.

“È un servizio comunale che abbiamo allestito per offrire la possibilità a tutti, bagnanti, vacanzieri e turisti, di parcheggiare l’auto da Cuma a Baia, dal Fusaro a Cappella e di poter raggiungere in pochi minuti il nostro mare. Gratis. Ed è un servizio che agevola i residenti a lasciare l’auto a casa e venire in spiaggia in pullman. A favore dei bacolesi che vivranno così sempre meno disagi”.

“Sono circa 40 corse al giorno, da mattina a sera. Dalle 9:00 alle 19:00. Si parte da Baia e da Cuma. E si attraversa quasi tutta la città. Siamo ripartiti ieri, ed il successo è già grande. Vi invito a diffondere, a condividere. Affinché tutti conoscano sempre di più questo servizio gratuito”.

Orari e fermate

Le navette partono contemporaneamente dai rispettivi capolinea ogni mezz’ora. Di seguito lo schema completo degli orari di partenza della mattina e del pomeriggio per ciascuna linea:

LINEA 1: CUMA – MISENO

Partenze da Cuma (Scuola 167 / Campo Sportivo):

Mattina: 09:00 – 09:30 – 10:00 – 10:30 – 11:00 – 11:30 – 12:00 – 12:30 – 13:00 – 13:30 (Ultima corsa prima della pausa)

09:00 – 09:30 – 10:00 – 10:30 – 11:00 – 11:30 – 12:00 – 12:30 – 13:00 – Pomeriggio: 15:00 – 15:30 – 16:00 – 16:30 – 17:00 – 17:30 – 18:00 – 18:30

Partenze da Miseno (Chalet Giona) verso Cuma:

Mattina: 09:30 – 10:00 – 10:30 – 11:00 – 11:30 – 12:00 – 12:30 – 13:00 – 13:30 – 14:00 (Ultima corsa prima della pausa)

09:30 – 10:00 – 10:30 – 11:00 – 11:30 – 12:00 – 12:30 – 13:00 – 13:30 – Pomeriggio: 15:30 – 16:00 – 16:30 – 17:00 – 17:30 – 18:00 – 18:30 – 19:00 (Ultima corsa della giornata)

LINEA 2: BAIA – MISENO

Partenze da Baia (Ex Cantieri):

Mattina: 09:00 – 09:30 – 10:00 – 10:30 – 11:00 – 11:30 – 12:00 – 12:30 – 13:00 (Ultima corsa prima della pausa)

09:00 – 09:30 – 10:00 – 10:30 – 11:00 – 11:30 – 12:00 – 12:30 – Pomeriggio: 15:00 – 15:30 – 16:00 – 16:30 – 17:00 – 17:30 – 18:00 – 18:30

Partenze da Miseno (Chalet Giona) verso Baia:

Mattina: 09:30 – 10:00 – 10:30 – 11:00 – 11:30 – 12:00 – 12:30 – 13:00 – 13:30 (Ultima corsa prima della pausa)

09:30 – 10:00 – 10:30 – 11:00 – 11:30 – 12:00 – 12:30 – 13:00 – Pomeriggio: 15:30 – 16:00 – 16:30 – 17:00 – 17:30 – 18:00 – 18:30 – 19:00 (Ultima corsa della giornata)

I Percorsi e le Fermate Intermedie