Dolori dopo l’intervento poi il decesso, papà di Francesca: “Ho pagato e l’ho vista morire”

Invoca a gran voce giustizia il papà di Francesca Tucci, la ragazza di 24 anni morta all’ospedale Cardarelli di Napoli dopo essersi sottoposta ad un intervento all’intestino.

Ragazza morta al Cardarelli, papà: “Ho pagato e l’ho vista morire”

“Ho pagato e ho visto morire mia figlia” – ha dichiarato a Il Mattino il papà di Francesca Tucci, la 24enne deceduta nel reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale partenopeo a seguito di un intervento eseguito in regime di intramoenia.

Dopo l’operazione sarebbero insorte le prime complicanze, spingendo i medici a sottoporre la paziente ad un secondo intervento. Sarebbe stato in quel momento che le condizioni della giovane si sarebbero aggravate fino a decretarne il decesso.

Nella nota del Cardarelli si parla di “complicazioni post-operatorie” che si sarebbero rivelate fatali. La famiglia ha, intanto, sporto denuncia per dare il via alle indagini che ricostruiranno con esattezza la dinamica della vicenda, individuando eventuali responsabilità. Al momento sono iscritti nel registro degli indagati alcuni medici e componenti dell’equipe.

Bella e solare da fare invidia al mondo. Vogliamo la verità sull’accaduto e individuare eventuali responsabilità. Francesca era sana, non aveva nessuna patologia grave, infatti ci avevano detto che avrebbe potuto operarsi anche a settembre. Era una ragazza piena di vita” – hanno raccontato i genitori.

“Francesca ha cominciato a sentire forti dolori e lamentarsi poco dopo il primo intervento. Dovevano intervenire subito, vogliamo sapere la verità, per questo abbiamo presentato una denuncia” – hanno concluso.