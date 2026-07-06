ALLERTA METEO in Campania, temporali e fulmini ma solo su alcune zone: quali e orari

La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale sugli scenari meteorologici in atto e sulla loro evoluzione, ha emanato una allerta meteo di colore Giallo valida dalle 13 alle 20 di oggi, 6 luglio 2026, su alcune zone della Campania.

Allerta meteo in Campania oggi 6 luglio 2026: le zone

L’allerta sarà in vigore su tutto il territorio regionale ad esclusione delle zone 1(Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), 6 (Piana Sele e Alto Cilento) e 8 (Basso Cilento). Si prevedono rovesci e temporali improvvisi, anche intensi a scala locale.

Il quadro meteo si presenta caratterizzato da instabilità: i fenomeni temporaleschi potranno avere rapidità di evoluzione ma particolare intensità. Saranno possibili anche grandine, raffiche di vento e fulmini che potrebbero arrecare danni alle coperture e alle strutture esposte.

L’avviso emanato dal Centro Funzionale della Protezione Civile regionale e diramato ai Comuni dalla Sala Operativa Unificata (SORU) evidenzia un rischio idrogeologico con fenomeni di impatto al suolo come allagamenti, esondazioni, superamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento della acque nelle sedi stradali, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, caduta massi e frane dovute alla fragilità dei suoli.

“Si raccomanda alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali atte a prevenire, mitigare e contrastare i fenomeni previsti secondo le rispettive pianificazioni comunali di Protezione Civile. In ordine alle possibili raffiche di vento, si ricorda altresì alle autorità competenti di verificare la corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni atmosferiche” – si legge nella nota diffusa dalla Protezione Civile della Regione Campania.